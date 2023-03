Les bâtiments sous-utilisés dans la mire de Sault-Sainte-Marie pour des logements

Le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie a adopté à l’unanimité sa nouvelle stratégie pour inciter à la construction de logements abordables. La municipalité a aussi adopté une résolution qui vise à punir les propriétaires de bâtiments abandonnés et mal entretenus.

Cette motion proposée par le maire Matthew Shoemaker a pour but de créer une stratégie de logement qui repose sur la création d’un incitatif pour les propriétaires de bâtiments qui pourraient être en partie ou totalement convertis en logements abordables.

Cette stratégie s’inspire d’un modèle qui a été mis en place dans la municipalité de Barrie.

M. Shoemaker indique que le plan vient codifier des pratiques qui étaient déjà utilisées par la municipalité, notamment pour trouver des propriétaires avec qui travailler. Le nouveau règlement va cependant créer des incitatifs plus officiels.

On avait déjà des organisations qui faisaient ça sans l’assistance municipale, mais maintenant on veut offrir de l’assistance pour déterminer s’il y a plus de possibilités pour faire ça sur d’autres propriétés en ville , explique-t-il.

Le maire indique que les exemples de propriétés qui pourraient être touchés par cette mesure sont multiples.

Le maire de Sault-Sainte-Marie Matthew Shoemaker. Photo : Radio-Canada

Je pense à des centres culturels, comme le centre culturel italien en ville, il y a aussi un centre culturel portugais en ville , dit-il.

Il y a aussi beaucoup d’églises et les gens qui vont à l’église diminuent d’année en année, et celles-ci se demandent ce qu’elles vont faire avec leurs propriétés quand il n’y a pas assez de gens pour payer , ajoute-t-il.

M. Shoemaker ne craint pas trop de levées de boucliers pour l’instant, même si la construction de plus de logements pourrait mener à l’érection d'immeubles à plusieurs étages.

Je crois que les gens sont plus acceptants des projets qui ajoutent des résidences, car ils savent que le coût des logements est devenu trop élevé pour plusieurs , indique-t-il.

La stratégie adoptée par la municipalité est aussi accompagnée d’une autre motion pour la création d’une taxe pour les propriétaires de bâtiments délabrés; l’objectif étant de taxer les propriétaires qui ont des biens immobiliers en mauvais état pour soit renflouer les coffres de la municipalité [soit] faire en sorte qu’ils améliorent leur propriété .

Nous allons prendre n’importe quelle croissance

La conseillère municipale Angela Caputo, qui fait partie de l’équipe d’intervention en logement abordable de la municipalité, affirme qu’elle voit trop souvent des propriétaires qui négligent leurs bâtisses en ville.

Quand je conduis à Sault-Sainte-Marie, je vois de nombreux bâtiments qui sont placardés près du restaurant que je possède , dit-elle.

Une maison abandonnée au centre-ville de Sault-Sainte-Marie Photo : Google Maps Street View

Ces bâtiments appartiennent à des développeurs de Toronto, je n’ai rien contre des investisseurs qui viennent d’ailleurs en province, mais ces maisons pourraient être vendues ou louées , affirme-t-elle.

Angela Caputo ajoute que la construction de nouveaux logements est une priorité de la stratégie municipale.

Chaque nouveau logement qui est bâti peut alléger la crise du logement et permettre de libérer un logement abordable , indique-t-elle.