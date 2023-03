L’Ontario conclut une entente de financement avec les optométristes

Dans une déclaration, la ministre de la Santé, Sylvia Jones, indique que l’entente comprend une augmentation des paiements pour certains services assurés par l’assurance maladie de l’Ontario ainsi que pour les examens de la vue des bénéficiaires de l'aide sociale, sans donner de détails sur les montants.

L'accord énumère également un certain nombre de changements d'admissibilité, y compris auprès des personnes âgées de 65 ans et plus dont l'examen de la vue serait couvert tous les 18 mois au lieu d'une fois par an, à moins qu'elles n'aient une affection oculaire comme la dégénérescence maculaire, le glaucome ou du diabète.

Les optométristes se sont retirés des services de soins oculaires assurés par la province de septembre à novembre 2021, en raison d'un différend sur le montant qui leur était remboursé.

Le plan de santé de la province couvre les examens annuels de la vue pour les résidents de moins de 20 ans et ceux de plus de 64 ans, ainsi que les résidents ayant des problèmes de santé particuliers.

Les optométristes ont déclaré que la province avait sous-financé les services couverts par l’assurance maladie de l'Ontario, en les laissant payer environ 45 % de leur poche.

Avec les informations de La Presse canadienne