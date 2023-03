Les Sherbrookois peuvent déposer des projets pour de nouveaux jardins communautaires

La Ville fait un appel de projets pour soit développer de nouveaux jardins communautaires ou pour agrandir ceux déjà existants.

Cela fait suite à l'engouement des jardins communautaires en milieu urbain, explique la responsable du dossier jardins à la Ville de Sherbrooke, Sabrina Gauthier-Larochelle, au micro de Mathieu Beaumont à l'émission Par ici l'info.

La responsable soutient que les 16 jardins communautaires, soit environ 500 lots de jardin individuel, sont au maximum de leur capacité actuellement sur le territoire de Sherbrooke. Elle ajoute que près d'une centaine de personnes sont sur une liste d'attente pour pouvoir eux aussi profiter des jardins communautaires.

On cherche différents types de projet. Par exemple, ça peut être des parcelles individuelles. Ça peut être collectif, où des jardiniers seraient invités à récolter et à se partager les récoltes. On peut parler de projets solidaires, où souvent dans les parcs, les passants et les passantes peuvent jardiner puis profiter des récoltes, précise Sabrina Gauthier-Larochelle.

Les lieux choisis pour les projets devront respecter les règlements de zonage de la Ville de Sherbrooke et donc devront majoritairement se trouver dans les espaces verts de la municipalité.

« Pour déposer un projet, il faut avoir un regroupement d'un minimum de dix jardiniers et jardinières. Ensuite, ce groupe doit être chapeauté par un organisme. » — Une citation de Sabrina Gauthier-Larochelle, responsable du dossier jardins à la Ville de Sherbrooke

Une fois que le groupe est jumelé avec un organisme, il devra remplir un formulaire, faire un croquis du plan de jardin et soumettre un plan budgétaire.

Ceux qui souhaitent soumettre un projet pourront être accompagnés par la Ville dans toutes ces étapes.

Les plus gros projets pourraient recevoir un soutien financier allant jusqu'à 70 000 $.

Sabrina Gauthier-Larochelle indique que les quartiers plus propices aux ilots de chaleur pourraient être priorisés. Les secteurs plus défavorisés auront aussi priorité.

La Ville prévoit que ces nouveaux jardins voient le jour en juin 2024.