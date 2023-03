COVID-19 : il faudra maintenant s’adresser à un médecin pour demander un test PCR

Les Réseaux de santé Vitalité et Horizon annoncent qu’à compter du 1er avril, le système provincial d’enregistrement en ligne ne sera plus disponible. Ce système permettait de faire une demande pour subir un test PCR.

Il faudra donc s’adresser à son fournisseur de soins de santé primaires ou à un professionnel de la santé des cliniques sans rendez-vous, de la plateforme eVisitNB ou de la ligne téléphonique Télé-Soins 811.

Des Néo-Brunswickois font la file devant l’Aréna de Saint-Basile, le 25 mars 2021, pour un dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Une fois la demande effectuée par le médecin, le réseau de santé communiquera avec le patient pour prendre un rendez-vous, dans un délai de 24 heures, du lundi au vendredi.

Les patients continueront d’avoir accès aux résultats de leurs tests COVID-19 PCR sur leur compte MaSantéNB , précise le Réseau de santé Vitalité par communiqué.

Une diminution drastique des demandes pour ces tests

Les réseaux de santé indiquent prendre cette décision en raison des dernières directives émises par la santé publique du Nouveau-Brunswick en matière de test de dépistage.

Selon Horizon, le nombre de tests PCR demandés par le public a connu une diminution constante au cours de la dernière année .

Par exemple, le réseau précise qu’environ 8000 demandes ont été effectuées en mars 2022 et que près d'un an plus tard, en février 2023, le nombre de demandes traitées sur la plateforme est passé à 370.

Avec ces changements, le Réseau de santé Horizon précise que 26 des 40 membres du personnel affectés aux centres d’évaluation de la COVID-19, tels que des infirmières et des thérapeutes respiratoires, pourront reprendre leurs fonctions habituelles dans le système de santé.

Vitalité aborde aussi la réaffectation des ressources dans son réseau.

Cette nouvelle approche permettra d’améliorer la capacité et l’efficacité de nos cliniques externes , souligne Stéphane Legacy, vice-président principal des services généraux de Vitalité.

Les trousses de dépistage rapide seront toujours distribuées dans divers endroits dans la communauté, après avoir pris un rendez-vous en ligne  (Nouvelle fenêtre) .