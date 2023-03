La députée et ministre Merrilee Fullerton remet sa démission

La députée provinciale de Kanata-Carleton, Merrilee Fullerton, a remis sa démission vendredi après-midi. Celle qui était également ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires n’a pas donné de raison pour justifier son départ.

Dans une lettre publiée sur Twitter, elle a tenu à exprimer sa reconnaissance à l’égard du premier ministre Doug Ford et des électeurs de Kanata-Carleton, qui l’ont élue deux fois sous les couleurs du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.

Ce fut un honneur et un privilège de servir les Ontariens à titre d’élue et de ministre pendant cinq ans , a-t-elle écrit.

Elle a également expliqué s’être lancée en politique, il y a cinq ans, après des décennies au service de ma communauté en tant que médecin de famille . Elle a ajouté qu’elle a été animée du désir de trouver des solutions pour améliorer les soins des Ontariens.

Merrilee Fullerton a aussi occupé les fonctions de ministre des Collèges et Universités et ministre des Soins de longue durée.

Sous les feux de la rampe

Au cours de ces cinq années dans l’arène politique, Merrilee Fullerton s’est souvent retrouvée sous les feux de la rampe.

En mars 2021, au moment où elle était ministre des Soins de longue durée, elle avait témoigné devant la Commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Elle avait alors affirmé être consciente des dangers que la COVID-19 représentait pour les foyers de soins de longue durée, et ce, bien avant que la pandémie ne soit officiellement déclarée.

Deux mois plus tard, le NPD de l’Ontario avait même demandé sa démission. Deux rapports venaient d’être publiés où on écorchait la réponse du gouvernement ontarien face à la pandémie dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite. En réponse à l’un de ces rapports, elle avait esquivé les questions des journalistes en plus de blâmer les gouvernements précédents, le manque de personnel, la propagation dans les communautés et le virus lui-même.

Merrilee Fullerton a remercié Doug Ford pour sa confiance au cours des cinq dernières années. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Plus récemment, Merrilee Fullerton a été talonnée par l’opposition et par la Coalition ontarienne de l'autisme, qui a même affirmé que le gouvernement de Doug Ford n’avait pas atteint sa cible d'offrir des services cliniques de base à 8000 enfants autistes.