Bradley Barton, reconnu coupable de la mort de Cindy Gladue, réclame un 3e procès

L’ancien chauffeur de poids lourd de 54 ans a été condamné à 12 ans et demi de prison pour homicide involontaire en 2021.

Selon Peter Sankoff, un de ses avocats, l’exclusion de certaines preuves et la question du consentement justifient un nouveau procès. Il a ajouté que son client a été injustement détenu par la police pendant six heures et demie.

Ce n'est pas un moment agréable, peu importe le nombre de cafés qu'on vous apporte. Vous n'avez pas le droit de partir. C'est là le problème , a déclaré l'avocat lorsqu'il a présenté ses arguments pour un nouveau procès.

En faisant référence à la Charte des droits et libertés, maître Sankoff a lancé aux juges de la cour d’appel qu’il est injuste de priver une personne de ses droits simplement parce que quelqu'un est mort.

La procureure de la Couronne, Sarah Clive, a répondu que les policiers ont le devoir d’être minutieux lorsqu’ils mènent une enquête : C’était nécessaire tout en étant raisonnable étant donné la gravité de l’homicide.

Cindy Gladue était une travailleuse du sexe que Bradley Barton a embauché pendant deux jours consécutifs lorsqu’il était à Edmonton. À l’aide d’un couteau, il a gravement mutilé son corps lors d’un acte sexuel.

Il s’agissait d’une relation avec une personne vulnérable, durant laquelle le pouvoir n’était pas équilibré , a déclaré la procureure Christine Rideout, en ajoutant que la victime avait bu trop d'alcool pour consentir consciemment aux actes qui ont entraîné sa mort.

Cindy Gladue est morte en 2011 d'une hémorragie à la suite des relations sexuelles avec Bradley Barton. Photo : Facebook

D'après une amie de la famille de la victime, Julie Kaye, l’audience a été douloureuse pour ses proches, car ils ont dû entendre une nouvelle fois les circonstances de sa mort.

Le fait qu’on essaie encore une fois de déshumaniser Cindy montre bien de quelle façon les femmes autochtones de ce pays sont traitées, déclare Julie Kaye.

Lors du premier procès de Bradley Barton pour meurtre au premier degré, un jury avait rendu un verdict de non-culpabilité en 2015. Ce verdict avait déclenché des manifestations à travers le pays à propos des droits des femmes autochtones devant la justice.