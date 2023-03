Un premier appel d’offres pour la vaste réfection de la salle J.-A.-Thompson

Après 35 ans sans rénovation majeure, l’appel d’offres pour la production de plans et de devis des travaux de la salle J.-Antonio-Thompson sera lancé le 1er avril prochain en vue des travaux qui débuteront l’automne prochain.

L'ampleur du projet a dû être revue en raison de l'augmentation des coûts de services et de matériaux.

Un sondage mené auprès de 400 citoyens en 2021 a permis de prioriser certains aspects des travaux, dont le réaménagement complet des lieux pour une accessibilité universelle. Actuellement, les personnes à mobilité réduite doivent passer à l’extérieur de l’établissement et utiliser une autre porte que la porte d’entrée principale.

Il était essentiel pour le public et pour l’équipe de Cultur3R de conserver le patrimoine et l’architecture de la salle. Les fresques qu’on retrouve, les dorures, les moulures dans la salle, ça va être vraiment conservé [ainsi que] le cadre de scène , explique la directrice générale de Cultur3R, Nancy Kukovica.

Les installations scénographiques seront améliorées, une salle d’aiguillage sera ajoutée et l'équipement modernisé. Photo : Radio-Canada / François Genest

Les loges des artistes seront aussi réaménagées. La nouvelle est bien accueillie par l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) qui joue approximativement 7 fois par année à la salle Thompson.

D’avoir plus d’espace pour les musiciens qui arrivent avec leurs vêtements pour se changer, les gros instruments, juste d'avoir de la place pour pratiquer, ça va vraiment être un beau plus pour toute l’équipe , explique last directrice des communications de l’ OSTR , Valérie Lupien.

Le coût total du projet de réfection s’élève à 36,6 millions de dollars. Chacun des paliers gouvernementaux, provincial et fédéral, injecte 10 millions. Le reste de la facture est assumée par la Ville de Trois-Rivières.

Au terme des travaux, les spectateurs devraient mieux voir la scène, car l’angle des sièges sera modifié: ils seront axés plus en angle au balcon pour permettre une meilleure visibilité et les sièges aux parterres seront davantage élevés. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Le réaménagement de l’espace-bar, l’ajout d’espaces sanitaires et l’amélioration du confort dans la salle font aussi partie des rénovations prévues. Les passerelles, qui sont actuellement en bois et qui craquent pendant les spectacles, seront remplacées par des passerelles en métal.

Relocalisation des spectacles

Les musiciens de l'OSTR auront davantage de place dans les loges, mais devront s'habituer à performer ailleurs que dans la salle Thompson durant les travaux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Les travaux, qui commenceront à l’automne 2024, devraient durer deux ans. Pendant cette période, les spectacles seront relocalisés. Les emplacements alternatifs ne sont pas encore tous connus.

Ce changement de scène représente un défi de logistique important, selon la présidente de l’ OSTR , Madeleine Richard, puisque l’orchestre devra revoir sa programmation en jouant avec moins de musiciens ou en s’adaptant à de nouvelles salles à l’extérieur de Trois-Rivières.

Les systèmes de ventilation, les installations électriques et la plomberie seront également refaits. Photo : Radio-Canada / François Genest

Les travaux comprendront notamment : Le réaménagement complet des lieux pour une meilleure accessibilité universelle;

Le remplacement de l’ensemble des sièges;

La modification de l’angle des sièges;

L’ajout de toilettes;

Le réaménagement de l’espace de service des boissons;

La réfection de l’enveloppe du bâtiment et des finitions;

L’optimisation des installations scénographiques;

La mise aux normes complète des systèmes en fin de vie utile, dont les installations électriques et mécaniques.



Source : Ville de Trois-Rivières

Avec les informations de Kassandra Lebel