Début du procès de Kevin Sanders à Sherbrooke

Après avoir été déclaré apte à subir son procès, Kevin Sanders a décidé de se représenter seul à la cour.

Le ministère public fera entendre neuf témoins et déposera différents éléments, dont une vidéo qui a capté la bagarre à la Taverne urbaine qui aurait coûté la vie à la victime.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Geneviève Crépeau, dans son exposé d'ouverture, a expliqué au jury de sept hommes et cinq femmes que l'accusé n'aurait pas voulu quitter le bar quand la serveuse a signalé qu'il était temps de partir, vers 23 h 15.

Kevin Sanders aurait dit qu'il s'en prendrait au client assis tout près si elle appelait la police. Comme la serveuse prend le téléphone, il se serait jeté sur Joël Mailhot, lui assénant 18 coups de poing au visage et le frappant avec son talon une fois qu'il était au sol.

Cette scène a été filmée et sera déposée plus tard la semaine prochaine.

« Tout ce que je peux dire à ce stade-ci, c’est qu'effectivement, les jurys ont été mis en garde que cette vidéo-là de l’agression sera présentée, et qu’effectivement, ça peut être une vidéo qui, pour certaines personnes, sera difficile à regarder. » — Une citation de Me Geneviève Crépeau, procureure aux poursuites criminelles et pénales

Joël Mailhot est mort trois jours plus tard.

On a la prétention de dire qu’on a la preuve suffisante pour convaincre le jury. Évidemment, la question, la décision leur appartiendra au terme du procès, quand on aura fini la présentation de la preuve. Mais effectivement, lorsqu’on porte une accusation de meurtre au second degré, c’est qu’on soutient avoir la preuve pour supporter cette accusation-là , avance Me Geneviève Crépeau.

Le procès reprend vendredi après-midi avec un troisième témoin policier. Au moment d'écrire ces lignes, l'accusé n'avait manifesté aucune réaction.

C'est par des silences qu'il a répondu au juge quand il lui a demandé s'il désirait contre-interroger les témoins. Ce silence a été considéré comme une réponse négative.

