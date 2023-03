Quatre vins américains à l’occasion de la visite de Joe Biden

Chardonnay de champion

Chalk Hill, Code SAQ : 13678128, 25,60 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Bill Foley n’est pas seulement un amoureux du vin. Le propriétaire du vignoble Chalk Hill en Californie est aussi à la tête des Golden Knights de Las Vegas. Et comme son équipe de hockey, son chardonnay est gagnant. Récoltés près de l’océan Pacifique, dans la région de Sonoma, les raisins sont remplis de soleil. Dans le verre, les notes de fruits jaunes mûrs, de vanille et de fines herbes remplissent le verre. En bouche, l’attaque croquante crée un merveilleux équilibre avec la texture riche et subtilement épicée. Pour gagner la coupe, accompagnez-le de saumon fumé à l’érable.

Entre Nouveau et ancien monde

Montinore Estate Pinot Noir 2019, Code SAQ : 13186609, 29,35 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Dans le nord de l’Oregon, le vigneron Rudy Marchesi s’inspire de ses racines italiennes pour élaborer des vins savoureux produits en respect avec la nature. Depuis 2005, le producteur a converti le domaine Montinore aux principes de la biodynamie. Son pinot noir est épatant. Il s’ouvre sur des notes terreuses et épicées. Puis, son bouquet dévoile des parfums de cerises noires et de framboise. Sans renier les notes vanillées du Nouveau monde, ce pinot noir plaira aux amateurs de vins européens.

Retour en classe

L'École No 41 Syrah Columbia Valley 2019, Code SAQ : 15100451, 42,75 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Avec son climat chaud et sec, l’État de Washington se révèle un endroit idéal pour la syrah. Ce rouge du domaine L’École 41 l’illustre parfaitement. Établi dans la région de Walla Walla, ce vignoble tire son nom des francophones venus s’installer aux États-Unis au 19e siècle à la recherche de travail. Épicé et rempli de fruits noirs, ce vin américain est élégant. Ses tannins sont fondus et sa trame épicée est persistante. On s’inspire du menu qui sera servi au président américain et on accompagne ce rouge avec du bœuf canadien. La bouteille peut aussi vieillir plusieurs années.

Rosé de printemps

Angels & Cowboys Rosé Sonoma County 2021, Code SAQ : 13030495, 24,40 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Les États-Unis sont parmi les plus grands consommateurs de rosé au monde ! Le pays partage la deuxième place avec l’Allemagne. Mais nos voisins du Sud ne font pas qu’en boire, ils sont aussi de grands producteurs de rosé. La cuvée Angels et Cowboys, du domaine Cannonball, est réussie chaque année. Inspiré des vins de Provence, l’assemblage réunit le grenache, la syrah, le carignan et le mourvèdre. Dans le verre, les parfums de fleurs et de fruits donnent le ton à une bouche croquante et fruitée. Parfait pour attendre l’été.