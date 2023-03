Chemin Roxham : Alexis Brunelle-Duceppe déplore le manque de transparence d’Ottawa

Celui qui est aussi vice-président du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration ajoute que la conclusion d’une entente a été une surprise pour tous.

À l'automne, on a mis au jour le fait que le gouvernement fédéral avait investi plus de 500 millions de dollars et ça, c'est c'est le chiffre qu'on a réussi à à avoir, mais peut-être que c'est plus, donc 500 millions de dollars à Roxham avec des contrats pour les 10 prochaines années , a débuté le député en entrevue vendredi matin.

Il était l'invité de l’émission C’est jamais pareil.

Le député du Bloc québécois est d'avis que plusieurs questions persistent

Hier, le gouvernement fédéral nous dit que le chemin Roxham fermera ses portes. Mais qu'est-ce qui va arriver avec les contrats qui ont été signés pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'il y a une clause dans ces contrats-là qui dit que si jamais le chemin Roxham ferme ses portes, bien à ce moment-là, les contrats sont caducs? On ne le sait pas , a-t-il poursuivi.

Pour Alexis Brunelle-Duceppe, il s'agit d'une somme considérable qui est en jeu.

La fermeture prévue du chemin Roxham ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil La fermeture prévue du chemin Roxham. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

Par ailleurs, il doute de plus en plus de la volonté de Justin Trudeau d'aller de l'avant avec une enquête publique sur les allégations d’ingérence chinoise.

Le représentant de Lac-Saint-Jean rappelle que les trois partis d'opposition se sont ralliés en votant une motion non contraignante qui demande au gouvernement fédéral d'agir.

Je pense que ça suffit. Chaque jour, on apprend de nouvelles informations concernant cette fameuse ingérence chinoise. Il faut que ça cesse, il faut mettre ses culottes. Quand on est premier ministre, ça ne vient pas juste avec des privilèges, ça vient avec des responsabilités. Il est temps qu'il mette ses culottes , a-t-il ajouté.

Selon, Alexis Brunelle-Duceppe, la confiance de la population à l'égard du gouvernement et du processus électoral s'effrite en raison de l'inaction du premier ministre.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson