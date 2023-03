La relève aux commandes des érablières

Bon an mal an, environ 15 élèves s'inscrivent chaque année au programme de production acéricole du Centre de formation agricole Saint-Anselme, dans Chaudière-Appalaches. Mais le visage de la clientèle a changé depuis la mise en place de cette formation, en 2006.

À l'époque il y avait des personnes un peu plus âgées. Mais là, on parle de plus en plus de jeunes, parfois inexpérimentés, ou presque, qui s'intéressent à l'acériculture note le directeur du centre, Bruno Cantin.

L'acériculture demeure bien souvent une affaire familiale, selon lui. Les grands-parents, les oncles et tantes passent le flambeau aux enfants ou aux petits-enfants. Beaucoup des élèves inscrits en production acéricole suivent également d'autres formations en agriculture. La relève se porte très bien note M. Cantin.

« Né là-dedans »

Vincent Boutin s'est lancé en acériculture il y a dix ans. Aujourd'hui âgé de 34 ans, il est propriétaire d'un boisé de près de 19 000 entailles à Frampton dans Chaudière-Appalaches.

Se lancer dans l'érable était tout naturel pour le Beauceron, son père Victor était également acériculteur.

« Je suis né là-dedans! » rigole-t-il.

Vincent Boutin inspecte l'un des érables entaillés sur le terrain de son érablière. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Si les affaires vont bien, il constate que les défis sont nombreux dans l'industrie.

Le coût « exorbitant » de l'achat des terres, les taux d'intérêt qui augmentent, le manque de main-d'œuvre font mal et découragent bien des Québécois à se lancer dans la production acéricole.

« C'est [beau] de voir nos arbres grandir. C'est un grand jardin qu'on cultive » — Une citation de Vincent Boutin, acériculteur.

De nouvelles érablières

L'association des Producteurs et productrices acéricoles du Québec n'a pas de données à jour concernant l'âge moyen des acériculteurs.

« En moyenne, nous avons 220 nouveaux producteurs qui se sont ajoutés entre 2016 et 2022 », mentionne Joël Vaudeville, directeur des communications de l'organisme.

Nouvelles productions acéricoles depuis 2021, par région Nouvelles productions acéricoles depuis 2021, par région Appalaches-Beauce-Lotbinière 155 Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 113 Beauce 155 Centre-du Québec 192 Côte-du-Sud 89 Estrie 198 Lanaudière 34 Mauricie 21 Montérégie-Est 214 Montérégie-Ouest 66 Outaouais-Laurentides 43 Québec-Rive-Nord 45 Total 1325

On a une belle relève , dit-il.

L'exploitation d'érablières permet à de nombreuses productions agricoles de se maintenir à flot, selon l'association.

Il est encore trop tôt pour dire si la saison des sucres 2023 sera aussi bonne que la saison « record » de 2022.

Avec les informations de Pascale Lacombe et Philippe L'heureux