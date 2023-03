Quelles activités artistiques faire à la maison durant la semaine de relâche?

Les suggestions d’Emilie Lemay : entre photos, pâtisseries et bricolages

Emilie Lemay est une artiste peintre du Manitoba qui est aussi la mère de Charlotte Martens, maintenant adolescente. Elle donne ici quelques suggestions qu’elle a testées avec sa fille.

Elle propose d'abord une session de photos pour créer des œuvres d’art avec des costumes et des objets qu’on a à la maison.

À partir d’une œuvre d’art classique, connue de tous, on recrée l'œuvre à la maison et on photographie le résultat.

On a pris tous les costumes qu’on avait dans le sous-sol et on a fait des folies avec ça , dit Emilie Lemay, amusée.

« C’est très drôle d’avoir un résultat qu’on reconnaît immédiatement, mais avec des objets de tous les jours qui n’ont aucun sens avec la peinture. » — Une citation de Emilie Lemay, artiste peintre franco-manitobaine

Charlotte Martens s'est déguisée en Dame à l'hermine, directement inspirée de l'œuvre de Léonard de Vinci. Photo : Emilie Lemay

C’est une bonne façon d’éveiller l’imagination et la créativité, parce qu’il faut trouver des solutions , résume Emilie Lemay.

Cette activité est aussi une bonne façon d’approcher par le jeu les œuvres classiques et aussi les outils numériques, mentionne-t-elle, puisqu'il est possible de travailler la photographie avec un logiciel de retouche pour accentuer les ombres .

Le matériel nécessaire pour réaliser cette activité est le suivant : un appareil photo ou un téléphone cellulaire avec une caméra, ainsi que des vêtements et des accessoires qui sont à portée de main à la maison.

Des pâtisseries extravagantes faites maison

Si les parents sont tentés par un atelier pâtisserie à la maison, voici une idée créative et gourmande qui consiste à créer des gâteaux en lien avec des sujets qui intéressent les enfants.

Si, comme ma fille, vous êtes passionnés d’émissions dans lesquelles ils font des gâteaux de toute sorte de formes, ça vaut la peine d’essayer de les recréer à la maison! lance Emilie Lemay.

Charlotte Martens a créé un gâteau d'Aladdin. Photo : Emilie Lemay

Mieux vaut être passionné avant de se lancer dans le projet qui requiert de la patience, avertit-elle toutefois.

Quand on se lance dans un gros projet comme ça, cela vaut la peine de se lancer dans un projet dans lequel on est passionné comme dans n’importe quel projet artistique , fait valoir Emilie Lemay.

Le matériel nécessaire pour réaliser cette activité est le suivant : des ingrédients pour cuisiner un gâteau et des décorations alimentaires de toutes sortes.

Des bricolages avec le contenu du bac à recyclage

La fille d'Emilie Lemay, Charlotte Martens a pu créer son animal préféré, le panda roux, à partir de matériaux recyclés.

L’école nous avait demandé de ramasser le contenu de notre bac à recyclage durant deux semaines afin de créer un animal , précise Emilie Lemay.

Avec les matériaux recyclés, on a du matériel de toutes les formes, de toutes les matières et de toutes les couleurs pour créer des sculptures , ajoute-t-elle.

Charlotte Martens a créé un panda roux à partir de déchets de carton. Photo : Emilie Lemay

Avec un minimum de dépenses et de gaspillage, les enfants s’amuseront pendant des heures. Vous faites avec ce que vous avez et les enfants adorent! dit Emilie Lemay avec enthousiasme.

Le matériel nécessaire pour réaliser cette activité est le suivant : des matériaux récupérés dans le bac à recyclage, des ciseaux, de la colle, du ruban adhésif et un fusil à colle chaude.

Les suggestions d’Alison Palmer : marionnettes et nature

Alison Palmer est enseignante en arts, et artiste en arts visuels et arts dramatiques à Winnipeg. Elle est aussi la mère de Rosalie et de Samuelle. Les activités qu'elle propose, elle les a aussi faites avec ses enfants.

Créer des marionnettes à la maison

Alison Palmer s’intéresse au monde de la marionnette depuis un certain temps. Elle a d’ailleurs donné un atelier à l’automne 2022 au Théâtre Cercle Molière pour les enfants.

On peut créer des marionnettes avec une boîte pour s’amuser avec son corps ou de vieux bas qu’on recycle, auxquels on ajoute des bouchons en liège, des morceaux de tissu, des faux yeux… , explique-t-elle.

Alison Palmer lors d'un atelier de création de marionnettes pour enfants qu'elle donne au Théâtre Cercle Molière. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Avec des marionnettes, on peut créer l’histoire, on peut faire un spectacle, on peut faire des billets pour le spectacle, on peut créer une affiche et créer toute sorte de choses autour de la marionnette. Cela devient de la coordination d'événement que les jeunes adorent faire , dit Alison Palmer avec enthousiasme.

Marionnettes fabriquées à base de vieilles chaussettes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les marionnettes peuvent être conçues de différentes manières. Elles permettent d'inventer des histoires et de stimuler l'imaginaire des enfants. Celle-ci a été confectionnée avec une boite en carton, des chutes de tissu, des bouts de dentelle et un masque de déguisement. Photo : Alison Palmer

Le matériel nécessaire pour réaliser cette activité est le suivant : de vieilles chaussettes, des boîtes en carton, du linge, des bouchons de liège, un fusil à colle, du papier d’aluminium, des bandes pour crosses de hockey et de la colle mélangée avec du tissu qui devient rigide en séchant.

Créer avec peu de moyens

Alison Palmer suggère aussi de s’amuser avec de la pâte à sel, que l’on peut fabriquer soi-même avec de l’eau, de la farine et du sel pour créer des personnages ou des animaux. L’enfant peut ensuite peindre avec de la peinture acrylique lorsque la pâte a séché, explique-t-elle.

« Dès que les enfants ont 8 ans, ils peuvent utiliser facilement un fusil à colle, et cela ouvre plus de possibilités créatives. » — Une citation de Alison Palmer, artiste manitobaine en arts visuels

Chat en pâte à sel peint avec de l'acrylique Photo : Alison Palmer

Les rouleaux de papier de toilette sont aussi un bon moyen de s’amuser à moindre coût, selon elle.

Les enfants peuvent s'amuser à créer des personnages avec des rouleaux usagés de papier toilette. Photo : Radio-Canada / Alison Palmer

Elle recommande aussi d'aller à l'extérieur, de prendre du bois et des cailloux et de les peindre ou de les coller dans un cadre pour imaginer ensuite un tableau.

Créer avec des éléments de la nature permet d'occuper les enfants avec peu de moyens. Photo : Alison Palmer

Détourner des éléments de la nature pour créer des petits animaux. Ici, des chouettes créées avec des pommes de pin. Photo : Alison Palmer

Également enseignante en arts visuels et en arts dramatiques, Alison Palmer conseille aux gens de consulter des ressources en ligne gratuites en français pour connaître les principes de base des arts visuels. Le glossaire peut être consulté sur le site web du ministère de l’Éducation du Manitoba  (Nouvelle fenêtre) avec des exemples concrets d’artistes francophones locaux.