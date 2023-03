Après une AGA « plus calme qu’attendu », la direction d’Envol 91 FM « soulagée »

De l’aveu de Chantal Théroux, c’était beaucoup plus calme que ce à quoi je m’attendais . Cette membre, ainsi que d’autres assis à sa table lors de l’ AGA , remettait en cause la pertinence du rapport. On se demandait pourquoi on se concentre sur le racisme et pas sur la raison des démissions des employés , dit-elle.

Une centaine de membres étaient présent au Centre culturel franco-manitobain et à distance lors de l'assemblée générale annuelle d'Envol 91 FM. Photo : Radio-Canada

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) conclut que les actions du conseil d’administration étaient appropriées, raisonnables dans toutes les circonstances, qu’elles se conforment aux principes de la bonne gouvernance . Il ajoute : Outre le fait qu'ils ont agi par intérêt personnel, les trois anciens employés ont fait preuve de préjugés raciaux dans le traitement infligé à la directrice générale.

Radio-Canada n’a pas pu vérifier, de façon indépendante, les informations contenues dans le document, qui, par ailleurs, ne nomme pas les trois employés démissionnaires.

La rédactrice du rapport, Laurelle Harris, a expliqué que ces trois employés avaient refusé de s’entretenir avec elle pour expliquer leur choix de quitter la radio. Elle a aussi rappelé, jeudi soir lors de l'AGA, que le rapport se voulait constructif pour l’avenir et qu'il ne servait pas qu’à mettre en lumière les faits passés.

Un rapport de diffamation

L’absence des témoignages des trois employés démissionnaires dérange Martine Bordeleau. C’est un rapport de diffamation envers trois personnes qui n’ont pas pu s’exprimer sur ce qu’elles ont vécu , affirme cette membre de longue date.

« À la page 21, on mentionne que les constats reposent sur des preuves. Je n’ai pas lu de preuves dans ce sommaire, [seulement] des témoignages anonymes qui mènent à des tentatives pour démolir la réputation de trois personnes. » — Une citation de Martine Bordeleau, membre d’Envol 91 FM

À ses yeux, la rédactrice n’a pas offert un cadre sécuritaire aux ex-employés pour s’exprimer. De toute évidence, ils se sentaient mal à l’aise de témoigner devant [Laurelle Harris], qui communique avec [eux] d’abord par Messenger.

Les employés démissionnaires n'étaient pas présents dans la salle lors de l' AGA, a constaté Radio-Canada. Contactés à plusieurs reprises au cours de la semaine, ils n'ont pas souhaité émettre de commentaires.

Marine Bordeleau à l'assemblée générale annuelle d'Envol 91 Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Martine Bordeleau laisse tout de même entendre que le rapport a des points intéressants pour faire avancer Envol .

Certains membres bouleversés

D’autres membres, comme Alphonse Lawson, se sont montrés satisfaits par la présentation du rapport. Ses conclusions sont surprenantes , a-t-il déclaré jeudi soir après l' AGA .

« Nous accueillons le rapport avec beaucoup de gravité, pour nous immigrants francophones au Manitoba, nous sommes sous le choc, bouleversés. » — Une citation de Alphonse Lawson, membre d’Envol 91 FM et président de l’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba

Chantal Théroux, perplexe avant la présentation du rapport, a apprécié les recommandations et souligne l’importance d’ouvrir les discussions autour du racisme dans la communauté. Par contre, ce n’est pas ce qui était demandé [à l’ AGA ] l’année dernière , souligne-t-elle.

À l'époque, le nouveau conseil d’administration de la radio communautaire, qui venait d'être entièrement renouvelé, avait été mandaté afin de lancer une enquête indépendante sur les démissions des animateurs Jean Fontaine et Yan Dallaire et de la journaliste Caroline Touchette.

Raymond Lafond, qui a présidé l'AGA de l'an dernier et celle de jeudi soir, estime que ce rapport nous a donné l'occasion de faire un petit examen de conscience et de se poser des questions sur nos comportements et ce qu'on peut faire pour s'améliorer .

Le temps d’aller de l’avant

La présidente du conseil d’administration d’Envol 91 FM, Blandine Tona, a entendu les critiques. Si quelqu’un approche ce conseil d’administration, on a toujours écouté tout le monde , a-t-elle rappelé lors de la rencontre.

Blandine Tona veut maintenant aller de l’avant. Photo : Radio-Canada

Elle veut maintenant se tourner vers l’avenir, et peut s’appuyer sur le bilan de l’année écoulée. Malgré la crise, on a eu une année positive; les équipes se sont senties rassurées sur la direction en place.

L' AGA laisse un sentiment de satisfaction et de soulagement à Fatimaty Gueye, la directrice générale. Elle aussi souligne le bilan de la saison écoulée.

Fatimaty Gueye n'a pas voulu apporter de commentaire sur le rapport de l’enquête concernant la vague de démissions de l’hiver dernier. Photo : Radio-Canada

Nous avons fait une application mobile qui fait que notre taux d’écoute a considérablement augmenté de 300 à 11 000 auditeurs depuis cette année. Je suis super fière; c’est la réalisation de l’année , a-t-elle déclaré.