Ed Sheeran combat ses démons dans la série La somme de tout de Disney+

La plateforme Disney+ proposera le 3 mai une série documentaire en quatre parties sur l’ascension d’Ed Sheeran vers la célébrité, ainsi que sur sa récente dépression et sa lutte contre la dépendance à l’alcool et aux drogues. Le chanteur britannique lancera son prochain album, Subtract, le 5 mai prochain .

Cheveux roux, petite taille, il bégaie… Ce gars ne peut pas devenir une star de la pop , explique Ed Sheeran à propos du jeune homme qu’il était dans la première bande-annonce d’Ed Sheeran : la somme de tout (Ed Sheeran: The Sum of it All), dévoilée cette semaine.

La série documentaire promet un regard candide sur la vedette de 32 ans, sur sa famille et sur son chemin parsemé d’embûches vers la célébrité, lui qui souffrait de bégaiement alors qu’il était enfant.

J’ai toujours été très protecteur de ma vie personnelle et privée; le seul documentaire que j’ai fait était centré sur mon travail de compositeur, a affirmé Ed Sheeran au magazine Variety. Disney m’a approché pour faire un documentaire en quatre parties, et je sentais que c’était le bon moment pour ouvrir la porte et laisser entrer les gens.

Maladie, deuil et consommation

Au-delà de son succès mondial, Ed Sheeran aborde en effet des côtés moins connus de sa vie, comme sa relation avec sa femme Cherry, avec qui il a eu deux filles, ainsi que ses problèmes de santé, elle à qui on a diagnostiqué une tumeur durant sa seconde grossesse.

Il parle également d’une tragédie qui l’a plongé dans la dépression : la mort, en février 2022, de son meilleur ami Jamal Edwards, un entrepreneur britannique qui l’a aidé à lancer sa carrière. Le deuil a pris le contrôle de ma vie , explique-t-il dans la bande-annonce.

Ed Sheeran s’ouvre aussi sur sa consommation d’alcool et de drogues, sans nécessairement nommer lesquelles, qui a évolué au fil de sa vingtaine pour passer de quelque chose de festif à quelque chose de plus sombre.

Je me rappelle que j’étais dans un festival et que je me suis dit "bon, si tous mes amis le font, ça ne doit pas être si pire", expliquait-il au magazine Rolling Stone cette semaine. Tu touches [aux drogues] un peu. Puis ça se transforme en habitude hebdomadaire, puis quotidienne, et ensuite c’est deux fois par jour. C’est juste devenu quelque chose de négatif.