Le Front commun de la fonction publique veut rattraper l’inflation

Il s’agissait de la première sortie publique du Front commun des syndicats de la fonction publique du Québec, alors que des négociations pour le renouvellement de la convention collective sont en cours. Celle-ci vient à échéance le 31 mars pour 420 000 travailleurs du secteur public, en santé et en éducation notamment.

Pour l’occasion, les quatre syndicats de la fonction publique - la CSN, la FTQ, la CSQ et l’APTS - étaient rassemblés à l’intersection du boulevard Laure et de la rue Smith, armés d’une tête en papier mâché de Sonia Lebel, la présidente du Conseil du trésor. Ils y étaient pour faire valoir à celle-ci à quel point le coût des produits d’épicerie a augmenté et que leurs salaires n'étaient pas en cause dans l’inflation.

À chaque fois, on se fait dire qu’on ne peut pas trop augmenter nos salaires, parce que justement ça va faire augmenter l’inflation , a déclaré Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN.

Le beurre, les œufs et plusieurs autres produits quotidiens ont vu leurs prix monter en flèche durant la dernière année, parfois jusqu'à 40 %, insiste Guillaume Tremblay. L’augmentation totale de nos salaires, sur trois ans, était de 6 % , contraste-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le secrétariat du Conseil du Trésor n’avait pas encore répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Selon Maude Fréchette, représentante de l’APTS sur la Côte-Nord, les quatre syndicats font front commun dans quatre batailles des présentes négociations avec le gouvernement : les salaires, les droits familiaux, les disparités régionales et les régimes de retraite.

Le Front commun s’attend à faire d’autres sorties publiques d'ici à ce que les négociations avancent avec le gouvernement du Québec.

Avec les informations de Laurence Vachon