Passeport, bureau de vote : l’ambassadeur de France demande de « la patience »

Radio-Canada a profité du passage de l’ambassadeur de France à Winnipeg cette semaine pour l’interroger sur des revendications de longue date de la communauté, notamment concernant les passeports et la possibilité de pouvoir voter plus facilement lors de certaines élections.

Qu'est-ce que l'ambassade peut faire pour faire en sorte que les demandes de passeport et les démarches soient plus faciles, et qu’il y ait moins un sentiment d'abandon souvent mentionné par la communauté française du Manitoba?

Tout ce dossier est extrêmement compliqué, parce qu'il n’est pas lié seulement au Manitoba; il est lié à la taille de notre réseau consulaire et aux coupes budgétaires qui ont été subies par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères depuis 10 ou 15 ans et, par conséquent, aux baisses d’effectifs dans les services consulaires.

La France est le pays qui offre le plus de garanties à ses ressortissants à l'étranger. Le problème, c’est que nos consulats n’ont pas des centaines de personnes. Que des ressortissants du Manitoba regrettent un certain nombre de choses, je peux tout à fait le comprendre.

La réalité, c’est qu’il faut éponger deux ans de pandémie pendant lesquelles des listes [d’attente pour des démarches administratives] ont été établies. Aujourd’hui, le consulat de Toronto cherche à résorber ces listes. Je veillerai et verrai avec le consul général à Toronto si nous pouvons accroître le nombre de tournées consulaires.

Je sais que les représentants des Français de l'étranger font pression sur le ministère et sont parfaitement au courant des coupes et le président de la République vient d’annoncer 700 recrutements en plus, et ça va sans doute en grande partie concerner nos consulats.

Donc, je pense qu’il y aura une amélioration, mais ce que je demande simplement à chacun, c'est une patience et, surtout, de rester en communication avec les consulats.

Nous sommes à la disposition de nos concitoyens et, j’insiste, il n’y a pas d’abandon.

Où en est-on dans la dématérialisation des démarches administratives?

Nous allons vers la dématérialisation de beaucoup de titres, mais le projet est très complexe. Il est beaucoup moins facile à mettre en œuvre qu'annoncé par certains élus.

Je pense cependant que, dans les deux, trois, quatre années à venir, les choses s'amélioreront sensiblement. En tout cas, je l'espère et je ferai tout pour que ceci soit le cas.

Un des thèmes qui revient régulièrement, à chaque élection, c'est le fait qu'il n'y a toujours pas de bureau de vote à Winnipeg. Parallèlement, on voit que des bureaux de vote sont installés à Victoria, qui est beaucoup plus petite que Winnipeg. Que pourriez-vous faire pour que, enfin, un bureau de vote soit installé à Winnipeg?

Ça se regarde. Tout ça varie juste en fonction des effectifs qui sont les nôtres. Créer un bureau de vote, c'est vraiment une chose assez compliquée. C’est beaucoup plus complexe que vous le pensez, notamment en termes de liaison, de comptage, mais surtout de transmission de résultats.

Néanmoins, cela fait l'objet d'un accord préalable du ministère et c'est quelque chose, pour les prochaines élections, que nous regarderons forcément.

Quand vous créez un bureau à Victoria, c’est 10 minutes d’avion pour dépêcher une petite équipe de deux ou trois personnes. Le consulat de Toronto, ce n’est pas une immense équipe, et venir ici, c’est plus compliqué : c’est deux heures d’avion, et il faut dépêcher trois ou quatre personnes.

Je ne vous dis pas qu’à la prochaine élection, nous n’y arriverons pas, mais en tout cas, merci d'attirer mon attention sur ce dossier.