Incendie dans le Vieux-Montréal : le musée Pointe-à-Callière rouvrira mardi

Fermé depuis plus d’une semaine en raison de l’incendie qui a ravagé l'édifice William-Watson-Ogilvie dans le Vieux-Montréal, le Musée Pointe-à-Callière annonce qu’il rouvrira ses portes au public à compter du 28 mars prochain.

Le Fort de Ville-Marie – Pavillon Québecor, qui est voisin de l’immeuble complètement détruit par les flammes jeudi dernier, ainsi que l’Égout collecteur, demeureront toutefois fermés pour une durée indéterminée, précise l’institution dans un communiqué.

Au moins quatre personnes sont mortes et trois autres sont toujours portées disparues à la suite d’un violent incendie qui a ravagé l'édifice William-Watson-Ogilvie, à l’intersection de la rue du Port et de la place D’Youville.

L'incendie a pris naissance jeudi matin de la semaine dernière dans l'immeuble William-Watson-Ogilvie sur la rue du Port, dans le Vieux-Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Se disant de tout cœur avec les familles des victimes , la direction de Pointe-à-Callière a déclaré qu’elle souhaite, avec l’accord des autorités, redonner le musée à la population et aux groupes scolaires dans les meilleurs délais .

Bien qu’elles soient situées très près de l’immeuble détruit par les flammes, les installations du musée ont pu être préservées.

Selon la direction de l'institution, [les] dommages constatés ont surtout été causés par la fumée. La préservation des vestiges du site archéologique du Fort de Ville-Marie – lieu de fondation de Montréal – dans une construction neuve certifiée LEED Or a certainement contribué à protéger les collections du Musée , peut-on lire dans le communiqué.

Le Fort de Ville-Marie – Pavillon Quebecor abrite des archives, une médiathèque, une collection de livres rares et une collection d’artefacts archéologiques.

À ce chapitre, le musée tient à souligner le travail exceptionnel de préservation effectué par les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal et les policiers du Service de Police de la Ville de Montréal.

Ouvert en 1992, le Musée Pointe-à-Callière est le plus grand musée d’archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté à Montréal.