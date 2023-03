Première pelletée de terre pour la Salle intermédiaire

Après de nombreuses années de hauts et de bas, le projet de salle intermédiaire de Sherbrooke prend vie. Vendredi matin, la première pelletée de terre a été faite sur le chantier du futur lieu de diffusion dédié à la jeunesse.

La construction débutera donc bientôt au coin des rues Dépôt et Wellington Sud.

Plusieurs élus fédéraux, provinciaux et municipaux étaient sur place pour l'occasion, dont la députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth Brière et le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe.

Ils ont été accueillis par des jeunes, qui leur ont offert des cadeaux pour les remercier de leur engagement.

La salle devrait être prête à la fin 2024.

Avec les informations de Pierrick Pichette

Plus d'informations à venir