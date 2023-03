Les crochets bleus gratuits de Twitter disparaîtront le 1er avril

Depuis l’achat du réseau social par Elon Musk, le symbole est plutôt devenu un signe de statut puisque les adeptes peuvent l’obtenir en adhérant à l'abonnement Twitter Blue à 8 $ par mois.

Les personnes qui détenaient déjà un crochet ont d’abord été autorisées à le conserver même après le lancement de Twitter Blue, mais l’entreprise a annoncé qu'elle les supprimerait dans le futur. Ce moment est arrivé. Le 1er avril, et ce n’est pas une blague, le crochet bleu sera retiré à toutes les personnes non abonnées à Twitter Blue.

Certains critères d'éligibilité sont toujours nécessaires pour faire partie du lot : afficher son nom et sa photo de profil, avoir un compte depuis plus de 90 jours et ne montrer aucun signe frauduleux ou trompeur.

Il y aura néanmoins quelques exceptions. Elon Musk a confirmé que le compte de toute personne affiliée à une organisation vérifiée le sera automatiquement.

Outre le crochet bleu, Twitter Blue offre d'autres avantages, comme la possibilité d'écrire des gazouillis plus longs ou de les modifier. Les personnes qui détiennent ces comptes peuvent également télécharger des vidéos en meilleure qualité.

L’arrivée des comptes payants a toutefois été très mal accueillie dans la communauté Twitter comme en témoignent plusieurs commentaires négatifs sous l’annonce de l’entreprise concernant les changements du 1er avril prochain.