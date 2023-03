Un club de surf regroupe des femmes passionnées de la Nouvelle-Écosse

Un club de surf de la région d'Halifax encourage les femmes à se lancer dans ce sport, en offrant des occasions d'améliorer leurs compétences et de partager leurs connaissances.

Le Collectif Trim : un club de surf pour femmes a été créé l'été dernier.

Il organise des sessions de progression quelques fois par année à la plage Martinique sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, à 50 kilomètres à l'est d'Halifax.

Nous nous réunissons, nous apportons nos planches de surf sur la plage et nous pouvons simplement jaser , explique Sarah Zollinger, l'une des fondatrices du groupe.

C'est vraiment agréable de parler d'équipement ou simplement de pouvoir échanger sur ce sport avec d'autres femmes.

Le Collectif Trim porte le nom d'une simple manœuvre de longboard appelée trimming.

Vous vous tenez juste au bon endroit sur la planche et vous glissez et quand vous voyez quelqu'un le faire, c'est tellement beau , décrit Collette Robertson qui a fondé le groupe avec Sarah Zollinger.

Je suppose que c'est en quelque sorte l'essence même du longboard, de se concentrer sur cette belle élégance simple.

Collette Robertson, l'une des fondatrices du Collectif Trim est en train de surfer pendant le solstice d'hiver en 2021. Photo : Gracieuseté de Sarah Zollinger

Collette Robertson raconte avoir eu l’idée pour ce club après quelques séances réservées aux femmes organisées à la plage de Lawrencetown.

Au cours de ces sessions, des surfeuses ont été filmées pour leur permettre d’examiner les vidéos et d’en tirer des leçons.

Ça a été l’élément déclencheur pour Sarah et moi , dit-elle. C'était la première fois que l'un ou l'autre de nous se voyait faire du surf sur vidéo et qu’on surfait avec un si grand groupe de femmes, ce qui est assez, assez rare!

Ces événements de surf organisés pour les femmes lui ont fait réaliser qu'il y avait un appétit pour un club de surf réservé aux femmes, qui peut aider à tisser des liens dans la communauté.

Sarah Zollinger remarque que le nombre de femmes dans l'eau a considérablement augmenté depuis qu'elle a commencé à surfer au début des années 2000.

J'étais souvent, presque toujours, la seule femme dans l'eau , raconte-t-elle. Maintenant, il y a facilement de nombreux jours où il y a plus de femmes que d'hommes.

Entre 15 et 25 femmes participent aux événements du club. Deux sessions de progression sont prévues aux solstices d'été et d'hiver, lorsque les membres iront à l'eau ensemble pour s’enregistrer en train de surfer.

Le mois suivant, le groupe se réunira pour examiner les vidéos, discuter des techniques et fournir des commentaires.

Deux membres du groupe de surfeuse comparent des longboards lors d'une rencontre pour discuter des différentes planches de surf à la plage Martinique en 2022. Photo : Instargram/trim.collectif

C'est vraiment difficile de s'améliorer en surf. C'est beaucoup d’essai et erreur en espérant faire ce qu'il faut , constate Sarah Zollinger.

Peu de gens ont l'opportunité de se voir surfer en vidéo et d'en tirer des leçons et c'était l'intention du collectif.

Collette Robertson raconte que la première fois qu'elle s'est vue surfer, c'était incroyablement humiliant, mais que ça l'a beaucoup aidé à s’améliorer.

Et comme le groupe ne se réunit que deux fois par an pour surfer, les membres ont l'opportunité de voir comment ils ont grandi sur une période de six mois.

Nous avons des femmes qui viennent régulièrement à ces événements, rapporte Collette Robertson. Et c'est vraiment cool de voir à quel point elles se sont améliorées!"