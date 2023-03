Le joueur vedette du Blizzard Olivier Coulombe hors-jeu après un coup à la tête

Le Blizzard d’Edmundston a remporté une victoire mercredi qui avait un goût amer en séries éliminatoires de la Ligue de hockey des Maritimes (LHM).

Son prolifique attaquant, Olivier Coulombe, été frappé à la tête par un joueur des Timberwolves de Miramichi, Reese Allen, lors de la 3e partie de la série demi-finale de la division nord, remportée 8-7 par Edmundston en prolongation.

Reese Allen a reçu une punition mineure de 2 minutes pour coup de coude à la tête à laquelle s'ajoute une autre punition de 10 minutes.

Une suspension de deux matchs

Après la rencontre et à la demande du Blizzard, la ligue a décidé de suspendre le joueur des Timberwolves pour 2 parties.

Cette décision a choqué plusieurs partisans de l’équipe, qui jugent que cette punition est insuffisante.

Dans une déclaration sur Facebook, la direction du Blizzard a indiqué qu’elle n'émettra pas de commentaires en lien avec l’état de santé de son joueur vedette pour des motifs de confidentialité.

Nous déplorons tout type de blessure pouvant survenir au cours d'un match de hockey et collaborons avec la ligue et ses équipes afin d'assurer la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des officiels et des spectateurs , peut-on lire.

L’équipe a 48 heures pour faire appel de la décision de la ligue.

Les deux équipes se rencontrent vendredi soir à Miramichi pour le quatrième match de la série. Edmundston est en avant 2-1.

Olivier Coulombe connaît une saison sans précédent, avec 52 buts et 82 points et ce, même s’il a raté les 15 premières rencontres de l’année en raison d’une blessure.