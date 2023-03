Des bourses d’études de 100 000 $ pour 2 étudiants manitobains engagés dans la communauté

Chaque année, les bourses sont décernées « selon une combinaison de critères, dont la réussite scolaire, les activités parascolaires et le potentiel en leadership », peut-on lire sur le site web de la Fondation.  (Nouvelle fenêtre)

Près de 4800 étudiants canadiens ont soumis leur candidature pour la plus importante bourse d’étude pour les étudiants de premier cycle au Canada.

Le programme de quatre ans comprend des expériences de travail d’été, du mentorat, des rencontres de boursiers, une allocation annuelle et une dispense de frais de scolarité dans l’une des 25 universités partenaires.

Un premier centre jeunesse

La boursière Cadena Brazeau est présidente du comité jeunesse de la Première nation de Keeseekoowenin, dans l’ouest du Manitoba. Elle est représentante de sa communauté au conseil jeunesse du Traité numéro 2 et membre du conseil étudiant de son école.

C’est vraiment un honneur d’être une boursière Loran 2023. Ça a changé ma vie et j'en serai toujours reconnaissante, car cela m’enlève beaucoup de stress lié à mes études postsecondaires , déclare-t-elle.

L'étudiante de 17 ans a créé le premier centre jeunesse dans sa communauté et y organise des activités et des programmes pour les jeunes de sa communauté.

« C’est un endroit où les jeunes peuvent socialiser, mais une grande partie du travail que nous faisons ici se concentre sur leur sécurité et leur sobriété. » — Une citation de Cadena Brazeau, boursière de la Fondation Loran

Elle ajoute qu’un autre objectif du centre est d’enrayer l’insécurité alimentaire dans sa communauté en offrant de la nourriture aux jeunes. Je dirais que cela a eu un impact très positif sur eux. J’ai entendu des témoignages de certains d’entre eux et je pense qu’ils sont nombreux à en être reconnaissants , précise-t-elle.

Cadena Brazeau prévoit d’étudier le droit à l’Université de Calgary, car elle croit qu'il est important, en tant qu’Anishinaabekwe, de poursuivre des études de droit, non seulement pour la représentation, mais aussi pour récupérer la responsabilité des propres systèmes juridiques [et pour récupérer] également notre souveraineté .

Bien-être et santé mentale

Ridhwanlai Badmos est le fondateur de Wake-Up Mental Health, un organisme à but non lucratif qui offre des ateliers sur le bien-être et la santé mentale. Il est coprésident du conseil étudiant et fondateur du conseil de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de son école, Windsor Park Collegiate à Winnipeg.

Pendant la pandémie, il a trouvé refuge dans la lecture, l'écriture, le sport et l’art. Cependant, il s’est rendu compte à son retour en classe que tout le monde n’avait pas mis en place des stratégies d’adaptation. Nous étions de retour à l’école et il semblait que beaucoup de jeunes étaient encore coincés dans la pandémie , mentionne-t-il.

Il a décidé d’organiser une série d’ateliers pour partager ses conseils en matière de bien-être et de santé mentale avec d’autres étudiants. Il a constaté une différence chez les participants à la fin de l’atelier. Je les ai emmenés dans un parc voisin et ils couraient et jouaient partout. C'est resté gravé dans ma mémoire , se souvient-il.

« C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais continuer à faire ça et à aider ma communauté de cette manière. » — Une citation de Ridhwanlai Badmos, boursier de la Fondation Loran

À l’université, M. Bodmas souhaite combiner la médecine et sa passion pour l’informatique afin de rendre les soins de santé plus accessibles grâce à la technologie.

Avec les informations de Marjorie Dowhos et de Chloe Friesen