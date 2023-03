La peintre québécoise Meg, la plus jeune artiste au célèbre Artexpo de New York

Cette année, la plus jeune créatrice de l’Artexpo de New York est québécoise. Mégane Fortin, alias Meg, une artiste-peintre de 15 ans de Stoneham, près de Québec, fera partie des quelque 200 exposants et exposantes de cette grande foire de l’art qui se déroule du 30 mars au 2 avril prochains.