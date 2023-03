Des milliers d’élèves insuffisamment immunisés dans le Nord-Est ontarien

Les bureaux de santé publique du Nord-Est de l’Ontario indiquent que des milliers d’enfants et adolescents sont en retard pour l’obtention de certaines doses de vaccins, pour des maladies comme le tétanos, la polio et la méningite.

Le nombre de suspensions scolaires pour cette raison serait trois fois plus élevé qu’à l’habitude cette année, selon Karly McGibbon, infirmière pour Santé publique Sudbury.

Cependant, ce ne sont pas toutes les autorités régionales qui décernent des suspensions. D’autres ont choisi de ne pas en imposer cette année.

De nombreux avertissements

En ce moment, plus de 200 élèves ne fréquentent pas les bancs d’école en présentiel dans le Grand Sudbury puisqu’ils ont raté la date limite pour être immunisés.

Plus de 4100 lettres ont déjà été envoyées aux parents de la région leur avisant que leurs enfants doivent recevoir leurs vaccins. L'infirmière prévoit que 4500 lettres supplémentaires pourraient être acheminées dès le mois de mai.

Dans le district sanitaire de North Bay-Parry Sound, plus de 6500 élèves du primaire et du secondaire ont reçu des avertissements par la poste depuis le début de l’année scolaire. Les dossiers de plus de 2000 d’entre eux ont été mis à jour depuis.

Les Services de santé du Timiskaming disent avoir envoyé 750 avis aux élèves de la 7e à la 12e année, mais n’a suspendu personne. L’organisme leur demande de recevoir leurs vaccins manquants dans le cadre d’une séance offerte à l’école.

Ces données ne surprennent pas Marlene Campsall, directrice du programme de vaccination du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound.

Dès les premiers jours de la pandémie, nous ne pouvions pas jumeler les vaccins contre la COVID-19 aux vaccins de routine , explique-t-elle.

La COVID-19 est devenue prioritaire et nous devions immuniser le plus de personnes possible. C’est pourquoi les autres vaccins ont pris du retard pendant un certain temps.

Avec les informations de CBC