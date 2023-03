Budget provincial : le milieu culturel partagé entre crainte et déception

La rumeur a grondé ces dernières semaines dans le monde culturel ontarien. On a vu naître sur les réseaux sociaux un appel à signatures relayé par de nombreux organismes : le bruit courrait que le Conseil des Arts de l'Ontario (CAO) allait voir son budget réduit de 65 à 55 millions de dollars. Force est de constater que la catastrophe n'a pas eu lieu et que, du point de vue culturel, il n'y a pas eu de grandes annonces budgétaires.

Les mots culture et arts ne figurent aucunement dans les 186 pages du budget de l'Ontario.

Ghislain Caron, directeur administratif du Théâtre français de Toronto, n'est pas surpris. On ne s'attendait pas à autre chose venant d'un gouvernement conservateur , affirme-t-il.

Il note que la situation diffère au Québec. Il y a deux fois moins d'habitants au Québec par rapport à l'Ontario et pourtant l'investissement du gouvernement est trois fois supérieur , constate Ghislain Caron.

Le financement provincial reste capital pour maintenir la vitalié de la création ontarienne. Sur un budget annuel de 65 millions de dollars géré par le CAO , seules cinq compagnies ont touché une aide supérieure à 1 million de dollars en 2022. Il s'agit du Ballet National du Canada, la Canadian Opera Compagnie ou encore le festival de Stratford.

Ghislain Caron rappelle l'importance de telles subventions pour les compagnies plus petites et ajoute qu' elles sont indispensable à notre survie .

Par ailleurs, la province a supprimé les aides qui sont venus compenser les pertes de revenus des institutions à cause des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le directeur administratif du Théâtre français de Toronto aurait voulu que l'Ontario procède par palier, comme l'a fait le Québec.

Faire revenir le public en salle prend du temps, il faut mettre plus d'argent dans le marketing et pour convaincre chaque spectateur , croit-il. On aurait eu besoin du soutien du gouvernement pour cela. Le retour en salle n'est pas magique.

Le milieu du livre oublié ?

Les seules éléments du budget qui touchent l'industrie culturelle ne sont pas nouvelles. Elles concernent l'industrie cinématographique. Ainsi, l'Ontario veut améliorer les dispositifs de crédits fiscaux concernant les productions destinées à sortir directement sur les plateformes de diffusion en ligne comme Netflix et Disney+, ainsi que pour la création d'effets spéciaux dans la province.

Aucune autre mesure ne vient en aide aux autres branches de l'industrie créative.

La librairie Il était une fois d'Oakville n'attend pas plus de subventions, mais des mesures pour obliger les institutions basées dans la province à acheter leurs livres en Ontario. Photo : Radio-Canada / Kevin Sweet

Le milieu du livre se sent particulièrement oublié. Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français ( AAAOF ) déplore le manque de soutien du gouvernement pour venir en aide aux libraires.

Une école de Québec ne peut pas acheter de livres à Montréal.Een Ontario, on n'a pas de mesure comme celles-là , note Yves Turbide.

Il ne reste aujourd'hui que quatre librairies francophones en Ontario et des mesures obligeant les écoles à acheter localement seraient d'une grande aide pour l'économie locale.

Nathalie Vincke, propriétaire de la librairie Il était une fois à Oakville ne nourrit plus aucune illusion.