Environ 40 % des CHSLD du Québec en mauvais état

Bien qu’il s’agisse surtout de bâtiments centenaires de la grande région de Montréal, on en retrouve dans pratiquement toutes les régions. Seules Laval et l’Abitibi-Témiscamingue n’en comptent pas.

Chaque année, Québec attribue une cote de A à E à toutes ses infrastructures, incluant les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les notes D et E se trouvent sous le seuil d’acceptabilité. Les bâtiments qui les obtiennent sont considérés en déficit de maintien de leurs actifs.

Parmi les CHSLD actuellement en activité, 128 ont obtenu dernièrement une cote D, ce qui signifie que le bâtiment est en mauvais état . Quarante-trois autres sont considérés en très mauvais état , avec la cote E. Dans ces cas, le niveau de dégradation et de défectuosité est élevé, et des travaux importants et souvent urgents sont nécessaires.

Certains CHSLD obtiennent cette évaluation parce qu’ils ont encore des chambres pour deux personnes ou ne comptent pas suffisamment de salles de bain, ce qui contribue à propager les virus. D’autres n’ont toujours pas de système de climatisation permanent pour faire face aux vagues de chaleur en été, ou encore ne répondent pas aux normes électriques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des reconstructions déjà amorcées

Au Québec, malheureusement, il y a eu très peu d’investissements dans les infrastructures publiques au fil des 10 dernières années. Il y a eu du laxisme. […] Les CHSLD n’étaient pas dans les priorités, de toute évidence. On est en train de rattraper ce retard-là , explique la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Dans son budget déposé la semaine dernière, le gouvernement Legault prévoit investir 396,7 millions de dollars au cours de la prochaine décennie dans la reconstruction et la réfection de CHSLD . Une partie de cet argent a déjà été annoncée, entre autres pour la construction de la maison des aînés de Lanaudière qui permettra de loger les résidents de deux CHSLD vétustes (Saint-Eusèbe et Parphilia-Ferland).

Le CHSLD Grace Dart sera reconstruit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les documents du budget mentionnent également les sommes déjà connues pour les nouvelles installations qui doivent remplacer le centre de soins prolongés Grace Dart et le CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, à Montréal. La ministre Bélanger assure que d’autres annonces sont prévues bientôt.

Est-ce que les 43 bâtiments ayant la cote E, donc en très mauvais état, seront reconstruits ou rénovés en priorité? Pas nécessairement , répond-elle.

Comme ministre, c’est clair que je souhaite qu’on mette en priorité les établissements dans la catégorie E. Cependant, il est possible qu’un établissement qui est dans la catégorie D ou C puisse se faufiler dans les priorités parce qu’on aura tenu compte d’autres paramètres. Par exemple, le vieillissement de la population dans un territoire donné , explique Mme Bélanger.

Entre-temps, elle rappelle que tous les établissements au Québec, dans l’ensemble des régions, ont aussi une enveloppe pour faire des rénovations fonctionnelles qui feront une très, très grande différence pour la qualité des milieux de vie .

La ministre ne doute pas des cotes

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Selon Mme Bélanger, on a quand même de très bons CHSLD au Québec. Il y en a certains qui sont dans un état de désuétude, mais on va miser pour les rénover. C’est vraiment important, la qualité des soins et la sécurité. Il n’y a pas de compromis à faire sur ce sujet-là.

Contrairement à son collègue Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, Sonia Bélanger ne doute pas de la méthode de classification de la vétusté des CHSLD . La semaine dernière, le premier ministre François Legault et le ministre Bernard Drainville ont tous deux remis en question le système permettant de calculer l’indice de vétusté des écoles. François Legault s’est même demandé ouvertement si les centres de services scolaires exagéraient l’évaluation des bâtiments en vue de recevoir plus d’argent pour les rénover.

Interrogée à ce sujet, Sonia Bélanger ne semble pas contester les cotes attribuées aux CHSLD . Moi, je suis très satisfaite de l’évaluation professionnelle qui est faite , dit-elle en rappelant que des ingénieurs y participent.

Le gouvernement s’est engagé à construire 46 nouvelles maisons des aînés et maisons alternatives (qui hébergent des personnes adultes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme).

À terme, les projets devraient permettre de créer 3054 nouvelles places et de redonner 426 places existantes dans des CHSLD rénovés.

L’explosion des coûts de construction et la pénurie de main-d’œuvre causent cependant des maux de tête au gouvernement. La ministre Sonia Bélanger prévoit faire bientôt un bilan d’avancement des projets.