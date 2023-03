Campements de sans-abri : Toronto a fait preuve « d’injustice », dit l’ombudsman

Cet été-là, la Ville avait démantelé des campements illégaux, formés de tentes et d'abris de fortune, dans les parcs Trinity Bellwoods, Alexandra et Lamport Stadium.

L'ombudsman Kwame Addo a enquêté sur ces opérations auxquelles des employés municipaux et des policiers ont participé.

Sa conclusion : la Ville a traité ces démantèlements comme une grande priorité, alors que rien ne montrait que ces campements nécessitaient un tel niveau d'urgence .

« La Ville a choisi la rapidité plutôt que les gens dans le démantèlement des campements. » — Une citation de Kwame Addo, ombudsman de Toronto

Selon l'ombudsman, la Ville savait que les résidents de ces campements souffraient de problèmes de santé mentale, mais n'avait pas de plan pour répondre à ces besoins lors des démantèlements.

Il ajoute que la Ville n'avait pas de personnel sur place pour répondre aux questions des sans-abri et que les communications municipales étaient confuses .

Dans un communiqué, la Ville indique qu'elle va évaluer le rapport de l'ombudsman, mais accepte ses recommandations, tout en demandant plus d'argent des gouvernements fédéral et provincial pour le logement abordable et les services d'aide en santé mentale et en toxicomanie.

La Ville s'est engagée à adopter une approche priorisant les résidents , peut-on lire dans le communiqué.

Recommandations

L'ombudsman municipal formule 23 recommandations supplémentaires vendredi, en plus de celles contenues dans son rapport d'étape.

Parmi ces nouvelles recommandations :

Créer un groupe qui comprend des représentants de différents services municipaux pour avoir une approche coordonnée au sujet des campements.

Mettre au point un plan qui définit comment ces résidents peuvent avoir accès à des services d'aide en santé mentale, notamment.

Élaborer une stratégie pour mieux rejoindre les personnes vivant dans les campements, y compris une approche spécifique pour les Autochtones et les groupes racisés.

M. Addo note qu'il est irréaliste de penser que la Ville va régler à elle seule la crise du logement . Il appelle lui aussi Ottawa et la province à la collaboration.

Il espère toutefois que Toronto aura tiré des leçons des événements de l'été 2021 et que la Ville traitera les gens habitant dans ces campements de façon équitable, dans la transparence et avec imputabilité .

En date du 23 mars, il y avait 75 campements dans des parcs à Toronto.