La criminalité juvénile en hausse à Windsor

Au cours de l'année, 254 jeunes ont été impliqués dans des crimes soit directement en tant arrêtés, inculpés et condamnés, soit en y étant associés. Ils étaient 227 en 2021.

À eux seuls, les crimes violents ont augmenté de 35 % par rapport aux chiffres de 2021, passant de 115 délits à 156. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des cinq dernières années qui s'élève à 149.

Selon le chef de la police de Windsor, l'une des raisons qui pourraient expliquer cette hausse marquée est le fait que les forces de l'ordre se concentrent davantage sur le phénomène pour tenter de l'enrayer.

L'une des explications est parfois que notre implication crée des statistiques plus élevées. Mais je ne peux pas exclure qu'il y ait simplement une augmentation de la criminalité juvénile cette année , précise Jason Bellaire.

Quoi qu'il en soit, il espère toutefois que la collaboration avec certains groupes pour détourner les jeunes de la criminalité commence à porter ses fruits.

Nous travaillons plus étroitement avec des groupes tels que Youth Diversion et nous essayons d'intervenir davantage sur la délinquance juvénile afin d'éviter qu'elle ne se transforme en délinquance adulte , a indiqué le chef de la police de Windsor. Nos enquêteurs les rencontrent en permanence et nous espérons que la prochaine fois que le rapport sera publié, la bonne nouvelle sera que nous avons fait les interventions appropriées, non seulement en tant que service de police, mais aussi avec les autres agences qui sont impliquées dans les interventions auprès des jeunes.

Certains chiffres en baisse

Au chapitre de la délinquance juvénile, le tableau n'est toutefois pas entièrement noir, puisque certains délits sont en recul, notamment ceux liés à la drogue qui ont baissé de 14 % entre 2021 et 2022.

Les violations des conditions de mise en liberté, les manquements à l'obligation de se présenter au tribunal et les infractions entrant dans la catégorie autres délits ont par ailleurs diminué de 30 % par rapport à 2021.

Avec des informations de CBC