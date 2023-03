Pétition et période des questions : des ministres interpellés au sujet des infirmières du CIUSSS MCQ

Lors de la rencontre qui était prévue vendredi matin entre la présidente par intérim du syndicat représentant les infirmières et Jean Boulet, une pétition « réclamant notamment la mise en place de véritables mesures pour pallier le manque de personnel au CIUSSS MCQ », indique le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, par voie de communiqué.

Le syndicat juge que le député de Trois-Rivières, qui est aussi ministre responsable de la Mauricie, a le devoir de défendre les soins et les services de santé dans la région .

Depuis la fin février, les infirmières qui ne travaillaient que durant la semaine à Drummondville doivent maintenant travailler une fin de semaine sur trois pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre dans des centres d’activités qui offrent des services 24 heures sur 24, tels que les urgences, les CHSLD et les soins à domicile.

D’ici le début de l’été, la mesure s’appliquera à toutes les infirmières du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Environ 20 % des infirmières du territoire n'effectuaient aucune fin de semaine avant le déploiement de ce nouveau mode de gestion des horaires.

Des infirmières à l’Assemblée nationale

Une quinzaine d’infirmières de la Mauricie et du Centre-du-Québec, dont la présidente par intérim du syndicat, Patricia Mailhot, se sont rendues à l’Assemblée nationale du Québec jeudi. Elles étaient vêtu de noir, dans le cadre de leurs jeudis « deuil ».

Elles ont assisté à la période des questions, en plus de rencontrer le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, le libéral André Fortin. Ce dernier a ensuite interpellé le ministre de la Santé, Christian Dubé, durant la période des questions au sujet de cette situation.

Ça devient complètement incompréhensible que le ministre de la Santé refuse d’écouter ses propres infirmières, les infirmières de son réseau et qu'ils les poussent à reconsidérer leur choix de carrière , a-t-il martelé. S’il fonce tête baissée, il va perdre des infirmiers, diminuer des services , a poursuivi le député de Pontiac.

Le député libéral de Pontiac et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, André Fortin, a questionné le ministre de la Santé au sujet de la situation en Mauricie et au Centre-du-Québec, jeudi. Photo : Assemblée nationale du Québec

Christian Dubé a répliqué qu’au lieu d’imposer du temps supplémentaire obligatoire (TSO) aux infirmières, le CIUSSS MCQ a choisi de changer les horaires. Selon lui, il était plus logique de considérer autre chose, qui est d’ailleurs prévu aux conventions collectives .

André Fortin craint que le ministre de la Santé ne veuille exporter ce modèle dans d’autres CIUSSS et CISSS de la province. Ce à quoi M. Dubé a répondu c’est pas ce que j’ai dit .

Le député libéral a demandé au ministre de revenir sur sa décision insensée, insensible, irrespectueuse et contre-productive.

M. Dubé a simplement répondu que le statu quo n’est plus possible et que son gouvernement compte proposer des solutions innovantes pour le réseau de la santé. On va présenter un plan dans les prochaines semaines où tout le monde va devoir contribuer et regarder une façon différente de donner nos services en santé , a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a été amené à commenter le changement de gestion des horaires au CIUSSS MCQ et a réitéré sa confiance pour la PDG de l'organisation. Photo : Assemblée nationale du Québec

Les conventions collectives des infirmières du réseau public du Québec viennent à échéance le 31 mars et les discussions sont déjà entamées entre le Conseil du trésor et les syndicats.

Avec des informations d'Amélie Desmarais