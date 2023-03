Marche Gabriel-Commanda : « C’est de conscientiser le monde à la réalité autochtone »

Organisée par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, la marche est un événement phare de la Semaine d’actions contre le racisme.

L’enseignante au secondaire Janelle Séguin s’est déplacée avec un groupe d’élèves pour leur montrer la beauté de la différence.

Je trouve ça super important de montrer aux élèves la diversité et de les inclure aussi. Oui, on est différent comme ils le disent, mais on est tous pareils en bout de ligne. On peut tous se tenir ensemble et on a des points en commun , affirme-t-elle.

En étant autochtone moi-même, au niveau du racisme, on en voit couramment , indique Linda Rondeau.

Celle qui participait pour la première fois à la marche Gabriel Commanda travaille au service de protection de la jeunesse Mino Obigiwasin à Pikogan.

Je pense que c’est de conscientiser le monde à la réalité autochtone , a-t-elle souligné.

Linda Rondeau et sa collègue Ariane travaillent au service de protection de la jeunesse Mino Obigiwasin. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est une façon très concrète de démontrer la cohabitation qui est tellement importante entre les Peuples, entre communautés. Nous on se fait un devoir année après année [de participer]. C’est sûr que nous c’est plus le domaine des affaires, mais on cohabite alors c’est vraiment très important d’être présent et de démontrer qu’on est là en appui , a mentionné Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d’Or.

La Semaine d'actions contre le racisme se termine le 25 mars.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir