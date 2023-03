Trudeau promettra plus d’argent pour Haïti plutôt qu’une intervention militaire

Justin Trudeau doit proposer aujourd’hui au président américain Joe Biden un plan d'une centaine de millions de dollars pour soutenir et former les services de sécurité haïtiens plutôt que de conduire une force internationale de plusieurs milliers d’hommes en Haïti, comme le réclame Washington.

Selon les informations publiées par le quotidien La Presse et confirmées par Radio-Canada, le premier ministre doit proposer au président américain une contribution financière substantielle pour renforcer les effectifs de a police haïtienne et soutenir le gouvernement en place qui peine à stabiliser la situation.

La somme servirait aussi à augmenter l’aide humanitaire acheminée dans le pays aux prises avec une épidémie de choléra, d’importantes pénuries alimentaires et la violence des bandes armées qui sèment la terreur sur une partie grandissante du territoire.

Le président des États-Unis, Joe Biden, en compagnie du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et de leurs épouses respectives : Jill Biden (à gauche) et Sophie Grégoire-Trudeau (à droite). Photo : Associated Press / Andrew Harnik

D’après le bureau du premier ministre Trudeau, Ottawa serait prêt à mettre environ 100 millions de dollars sur la table pour aider les autorités politiques et sécuritaires haïtiennes à reprendre le contrôle du pays.

Les États-Unis, dont les ressources militaires sont déjà très sollicitées notamment par la guerre en Ukraine et la montée en puissance de la Chine en Asie du Sud-Est, voudraient quant à elles que le Canada prenne la tête d’une force militaire multinationale de 4000 hommes qui serait déployée directement sur le terrain. Mission dont ne veut pas le commandement militaire canadien à qui incombe déjà le commandement d'une mission de l'OTAN de 2000 hommes en Lettonie et une autre de formation des troupes ukrainiennes en Pologne.

Depuis des mois, les bandes armées bloquent l'accès aux dépôts de carburant, aux produits de première nécessité et rançonnent les cargaisons d'aide humanitaire, entraînant des pannes dans la distribution d'eau potable et d'électricité qui aggravent l'épidémie de choléra qui accable une population déjà parmi les plus pauvres du monde.

La situation est telle que vendredi dernier, le premier ministre du pays, Ariel Henry, a déclaré qu'il comptait engager l'armée haïtienne aux côtés de la police nationale pour combattre les bandes armées qui contrôlent une partie importante de la capitale, Port-au-Prince.

Le chef de gang Jimmy « Barbecue » Cherizier, qui est à la tête d'une alliance de groupes armés en Haïti, est un ancien officier de police. Photo : (The Associated Press/The Canadian Press)

Washington compte sur Ottawa

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé jeudi que la communauté internationale continuait d'étudier la possibilité d'envoyer une force d'intervention en Haïti et il a confirmé que le sujet serait évoqué pendant la visite du président Joe Biden au Canada.

Il y a des discussions aux Nations unies sur une sorte de force multinationale, une discussion à laquelle nous participons activement , a affirmé M. Blinken devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.