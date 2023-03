Le partage au cœur du ramadan célébré à la mosquée Ummah d’Halifax

Les musulmans d'ici et d'ailleurs ont commencé à jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le jeudi 23 mars, et ce pour un mois.

On choisit de se priver de nourriture en sachant qu'il y a des millions de personnes sur la terre qui sont privées de nourriture, et pour elles, ce n'est pas par choix , explique l’Imam de la Mosquée Ummah, Abdallah Yousri. On doit être reconnaissant de ce qu'on a.

En plus du jeune et des prières, le ramadan amène aussi de grandes joies, car une fois le soleil couché, le jeûne fait place à un festin de nourriture.

Anas Ghalloun croit que le ramadan est une opportunité de partager sa foi et sa culture. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Lorsqu'on rompt le jeûne, pour un musulman, c'est un moment de célébration , explique Anas Ghalloun.

« On montre qu'on est fier et on est heureux de remplir les tâches ou les obligations que Dieu nous a demandées! » — Une citation de Anas Ghalloun, musulman

Le partage est aussi un aspect très important du ramadan et il se traduit entre autres par un échange de nourriture et de culture.

Chaque culture a ses traditions , constate Anas Ghalloun qui fréquente la mosqué d'Halifax. Alors le partage est un peu intéressant. Lorsque tu vas venir ici à la mosquée, tu vas goûter à tous les plats de tous ces pays-là.

Des plats des différentes nationalités des membres de la mosquée Ummah ont été préparés pour rompre le jeûne du premier jour du ramadan. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Pour le festin du premier jour du jeûne, des plats ont été partagés avec plusieurs invités de la communauté, tant musulmans que non musulmans.

On ne se connaît pas beaucoup , admet l’Imam Abdallah Yousri. On profite donc de chaque occasion pour partager l'esprit du ramadan avec le public en général pour créer des liens entre tous les membres de la communauté dans son ensemble.

L’Imam de la Mosquée Ummah, Abdallah Yousri, croit que le ramadan permet à la communauté musulmane de faire connaître ses valeurs. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

La mosquée Umah profite aussi du ramadan pour amasser des fonds pour son programme de repas qui se déroule tout le reste de l’année.

Le centre communautaire distribue près de 7000 repas par année à des gens dans le besoin et espère avoir les fonds nécessaires pour continuer ce programme d’aide cette année.

Avec les informations du vidéojournaliste Paul Légère