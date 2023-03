Un projet citoyen envisagé pour la sauvegarde du marché d’alimentation de Saint-Gédéon

Une consultation publique permettra de découvrir l'initiative citoyenne concernée. L’idée de créer une coopérative a été évoquée.

Les citoyens préoccupés par la pérennité d'un tel commerce dans leur milieu sont invités à participer à une rencontre et à faire part de leur opinion. La rencontre est prévue dimanche à 9 h 30 à l'hôtel de ville de Saint-Gédéon.

Le maire Émile Hudon se dit ouvert à ce que la municipalité contribue financièrement au projet.

Si c’est ce que la population veut et qu’il y a des gens pour opérer cette coopérative-là, la municipalité va être en arrière d’eux, c’est sûr. Il y a des programmes à la corporation de développement économique et on peut leur donner de l’aide financière. On va être là pour les accompagner s’il y a vraiment un projet intéressant et que le propriétaire du commerce est prêt à collaborer avec eux , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Selon le maire, la population de la municipalité du Lac-Saint-Jean est en croissance et la présence d’une épicerie est fondamentale pour le milieu, particulièrement en l’été en raison de l’afflux de visiteurs.

La population triple en période estivale et la population est toujours en montant. Nous sommes rendus 2300 [citoyens], c’est 100 de plus que l’année passée. On est toujours en effervescence chez nous et on est très attractif. L’épicerie nous tient à cœur et il faut la garder , a assuré Émile Hudon.

Saint-Gédéon est loin d’être la seule municipalité qui songe à se doter d’une coopérative d’alimentation. Un projet semblable pourrait voir le jour à Saint-David-de-Falardeau au cours des prochains mois.