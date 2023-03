Ottawa demande à l’Alberta de rendre 130 M$ destiné au nettoyage de puits de pétrole

Le gouvernement albertain sera peut-être obligé de restituer 130 millions de dollars restants du financement fédéral dédié aux nettoyages des puits de pétrole et de gaz naturel, car ils n’ont pas été dépensés.

En avril 2020, Ottawa a octroyé 1,7 milliard de dollars pour accélérer la réclamation de ces puits, mais aussi créer et maintenir des emplois durant la COVID-19.

L'Alberta n’est pas la seule à avoir reçu une subvention, mais elle a reçu la plus grande part, environ 1 milliard de dollars, alors que la Saskatchewan a reçu 400 millions de dollars et la Colombie-Britannique 120 millions.

L’Alberta veut que les 130 M$ restent dans la province

Grâce au financement du fédéral, la province a accordé des subventions pour le nettoyage de 37 589 puits. En date du 17 mars 2023, le site Internet du gouvernement indique que 34 144 puits ont été nettoyés.

Or, 3445 puits ne le sont toujours pas nettoyés et le financement n’a pas été utilisé. La province ne donne pas de raison à cette situation, mais elle ne souhaite pas rendre l'argent.

Quelques autres ministres et moi-même avons écrit au gouvernement fédéral pour qu'il laisse les fonds restants en Alberta , a écrit le ministre de l'Énergie, Pete Guthrie, dans un courriel.

Selon la Régie de l'énergie de l'Alberta, il y a encore des dizaines de milliers de puits de pétrole et de gaz inactifs à réclamer ou nettoyer. Elle ajoute qu'ils posent un risque pour l'environnement en raison de la contamination potentielle du sol et de l'eau, en plus de l'émission de gaz méthane.

Les Premières Nations veulent récupérer les fonds restants

La semaine dernière, la direction de l’Indian Resource Council a demandé aux ministres provinciaux de l’Énergie et de l’Environnement d’utiliser les 130 millions de dollars pour nettoyer les puits inactifs situés sur les communautés autochtones. L’organisation représente plus de 100 Premières Nations qui ont des puits de gaz naturel et de pétrole.

C'est un défi , dit Stephen Buffalo, président de l' IRC , soulignant que le financement fédéral comprenait une clause exigeant que les provinces respectent un calendrier précis et que tout argent non dépensé devait être remboursé.

La province a alloué plus de 100 millions de dollars aux efforts de nettoyage des puits des Premières Nations.

Cela a été très bénéfique et très positif. Nous faisons donc tout ce que nous pouvons pour maintenir ce financement , dit-il, précisant que ce financement a permis de former environ 350 Autochtones.

Le fédéral n'a pas encore répondu à la requête de la province.

Avec des informations de Kyle Baxx