Plus de 160 Ukrainiens ont trouvé refuge dans les Rocheuses

Plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, des réfugiés affluent encore en masse au Canada. En Alberta, plus de 160 personnes se sont installées dans la vallée de la Bow, à l’ouest de Calgary, selon les services d'aide à l'établissement des immigrants de la région.

Même si leur demande de visa d'urgence bénéficie d’un traitement accéléré par le gouvernement du Canada, leur exil demeure difficile.

Une des embûches qu’ils doivent surmonter une fois arrivés dans la région est celui de se loger, situation aggravée par la crise du logement dans ce secteur de la province. L’abondance d’emplois dans le secteur touristique continue cependant d’en attirer certains vers les Rocheuses, notamment dans les communautés de Canmore, Banff, Lake Louise et Kananaskis.

Serhii Malamura et sa famille sont arrivés il y a quelques semaines au pays, après plus d’un an de démarches et de déplacements. Ils vivent désormais à Canmore chez une famille d’accueil.

Serhii Malamura et sa famille sont arrivés récemment au Canada, après plus d'un an de démarches et de déplacements. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Pendant le premier mois de la guerre, la famille de six vivait exclusivement dans le sous-sol de leur résidence. Le plus gros problème était le manque de nourriture , explique le père, qui s’exprime avec l’aide d’un traducteur.

Même si ses enfants ont maintenant retrouvé une certaine normalité et sont inscrits à l’école au Canada, ils peinent à oublier leur expérience avec la guerre. Notre fils cadet a vu un avion volant à basse altitude l’autre jour, et il s'est préparé à se cacher, pensant qu'il s'agissait d'un missile , décrit-il.

Un couple de jeunes réfugiés a également dû surmonter des défis similaires. Elizabeth Mokra et son mari Charles Hung ont fui l’Ukraine dès le début de la guerre. Ce dernier connaissait l’existence de Banff, puisqu’il a déjà été guide touristique et agent de voyage.

Charles Hung et Elizabeth Mokra se sont installés à Banff l'année dernière après avoir quitté l'Ukraine, au lendemain du début de la guerre. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Même si les deux réfugiés avaient étudié l’anglais, la barrière de la langue demeure un enjeu du quotidien. C'est toujours un défi, mais c'est beaucoup mieux qu’au début , relativise Elizabeth Mokra.

Elle travaille présentement dans une boutique de Banff, mais rêve d’étudier en droit pour venir en aide aux réfugiés comme elle. Elle souhaite aussi déposer une demande de résidente permanente pour demeurer au pays.

Nous faisons de grands efforts. Nous essayons d'améliorer notre vie, de nous intégrer et de nous sentir comme si nous avions construit un nouveau chez-soi ici , conclut-elle.

Le programme spécial d’Immigration Canada visant les réfugiés ukrainiens, l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, a récemment été prolongé. Les Ukrainiens ont jusqu’au 15 juillet pour déposer une demande de visa d’urgence.

Avec les informations de Paula Duhatschek