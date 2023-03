COVID-19 : le centre d’isolement pour travailleurs migrants ferme ses portes à Windsor

Après près de trois ans, le centre d'isolement et de récupération pour travailleurs agricoles dans le contexte de la COVID-19 de Windsor-Essex fermera ses portes à la fin du mois de mars en raison d'une baisse de la demande.

Dans un courriel, Mary Birch, directrice administrative intérimaire du comté d'Essex, explique que le centre de 50 lits cesse ses activités parce qu' aucun travailleur agroalimentaire n'a été isolé et mis au repos au centre au cours des derniers mois .

En outre, l'accord de financement avec le gouvernement fédéral doit expirer à la fin du mois.

Jeanie Diamond-Francis, responsable des services communautaires du comté, ne peut préciser depuis combien de temps le centre est vide, mais elle indique qu'il n'a pas été utilisé depuis plusieurs mois .

Les besoins pour le site ont diminué. Nous avons travaillé avec des partenaires communautaires et nous pensons qu'à l'heure actuelle, le centre n'est plus nécessaire , souligne Mme Diamond-Francis.

De multiples éclosions à gérer

C'est la situation sanitaire déplorable dans plusieurs exploitations agricoles de la région au début dès le début de la pandémie qui a poussé la Ville de Windsor à ouvrir le centre au cours de l'été 2020. De nombreux travailleurs agricoles ont contracté la maladie en raison de leurs conditions de vie et de travail.

Tout au long des années 2020 et 2021, des centaines de cas de COVID-19 ont été signalés chez les travailleurs migrants par le bureau de santé publique locale et au moins une exploitation agricole de la région a reçu l'ordre de cesser ses activités à la suite d'une importante éclosion de 191 cas sur son site.

À un moment donné, la Ville de Windsor a exploité plusieurs sites pour faire face au nombre de travailleurs qui devaient être isolés ou avaient besoin de se remettre sur pied après avoir contracté la maladie.

En mars 2021, Ottawa s'est engagé à financer le centre à hauteur de 17,8 millions de dollars après une dispute entre différents ordres de gouvernement pour savoir qui paierait la facture.

L'Holiday Inn du chemin Huron Church à Windsor a accueilli un centre d'isolement pour les travailleurs contaminés à la COVID-19 supervisé par la Croix-Rouge canadienne. Photo : CBC/Jason Viau

Le comté d'Essex a repris les opérations du centre en juillet 2022 et a reçu un financement de 4,2 millions de dollars de l'Agence de la santé publique du Canada pour gérer le site jusqu'en mars 2023.

On ne sait pas exactement combien l'exploitation du centre a coûté au total. Contactés par CBC, l'Agence de la santé publique du Canada et le ministère de la Santé n'ont pas encore répondu à la demande.

Rien n'a changé

Malgré les trois dernières années et l'attention qui a été portée sur les défis des travailleurs agricoles migrants, Chris Ramsaroop, organisateur du groupe de défense Justice for Migrant Workers, estime que le secteur agricole n'est pas mieux équipé pour faire face aux futures crises sanitaires.

Nous devons commencer à nous préparer à la prochaine épidémie et veiller à ce que des préparatifs soient mis en place pour d'autres maladies infectieuses auxquels les travailleurs seront confrontés à l'avenir , dit-il.

« Il semble que nous n'ayons tiré aucune leçon de cette pandémie. » — Une citation de Chris Ramsaroop, organisateur du groupe de défense Justice for Migrant Workers

Selon lui, rien n'a changé en ce qui concerne le logement, notant que les travailleurs vivent toujours dans des conditions de promiscuité. Il estime aussi qu'il existe toujours un déséquilibre de pouvoir asymétrique entre les travailleurs et les employeurs.

Il souhaite notamment que les travailleurs obtiennent un statut de résident permanent à leur arrivée au Canada. Pour lui, les lois du travail doivent aussi être modifiées pour mieux protéger les travailleurs et pour veiller à ce que les travailleurs ne subissent pas de représailles de leurs employeurs lorsqu'ils font valoir leurs droits sur le lieu de travail.

Dans son budget 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à consacrer 49,5 millions de dollars sur trois ans à un nouveau programme de soutien aux travailleurs migrants qui aiderait les travailleurs à reconnaître et à exercer leurs droits, à promouvoir des activités sociales et culturelles et à soutenir les travailleurs dans les situations d'urgence.

Selon le comté d'Essex, le centre d'isolement et de récupération a accueilli plus de 1200 travailleurs au cours des trois dernières années.

Chaque année, environ 10 000 travailleurs agricoles viennent à Windsor-Essex pour travailler dans des exploitations.

Selon Mary Birch, si ce type de centre devait à nouveau être nécessaire, le comté d'Essex est prêt à travailler avec d'autres partenaires pour rétablir le service .

La Croix-Rouge canadienne a assuré la surveillance quotidienne du centre et une aide médicale a été offerte par le centre hospitalier Erie Shores Health Care, les Services médicaux d'urgence de Windsor-Essex et l'Hôpital régional de Windsor.

Avec des informations de CBC