Pas de hausse de l’aide au revenu dans le budget de la N.-É.

Le directeur général de l’ordre des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, Alec Stratford, croit que la stagnation des taux d'aide au revenu pour la deuxième année consécutive pendant une période de forte inflation entraînera un plus grand désespoir, une plus grande demande et un plus grand besoin de services que nous ne sommes pas en mesure de livrer.

Le budget affiche des revenus de 14,2 milliards $ et des dépenses de 14,4 milliards $, avec un déficit de 278,9 millions $. Et 45 % de toutes les dépenses du gouvernement iront à des projets en santé.

Le directeur général de l’ordre des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, Alec Stratford, est soulagé de l'annonce de la province. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Alec Stratford rappelle que s'assurer que les gens peuvent répondre à leurs besoins de base aurait un impact positif sur leur santé.

Il n'y a rien dans ce budget qui parle des déterminants sociaux de la santé, qui diminuent considérablement la demande de soins de santé , dit-il.

Le taux de pauvreté de la Nouvelle-Écosse de 9,8 % était le plus élevé au Canada en 2020, au côté du taux identique de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement défend son budget

Le ministre des Finances Allan MacMaster et le premier ministre Tim Houston ont tous deux déclaré que le gouvernement se concentrerait sur une aide ciblée pour aider les Néo-Écossais.

Nous essayons de nous assurer que nous examinons la situation dans son ensemble et que nous soutenons les gens de la manière dont nous pensons pouvoir les soutenir au mieux , dit Tim Houston.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston (à gauche), et son ministre des Finances, Allan MacMaster (à droite), entrent à Province House, où se trouve l'Assemblée législative, pour le dépôt du budget, le 23 mars 2023 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Cela comprend l'augmentation de 8 millions $ de la prestation pour les enfants et l'ajout de 28,7 millions $ au programme de soutien aux personnes handicapées.

Il y a 8,2 millions $ destinés aux initiatives de lutte contre l'itinérance et de logement supervisé, et le gouvernement dépensera 21,6 millions $ pour ajouter 1000 nouveaux suppléments au loyer, portant le total dans la province à 8000.

Nous garderons toujours la porte ouverte pour envisager des options au fil de l'année , précise Allan MacMaster. J'espère que nous verrons une bonne économie dans l'année à venir,mais nous voulons toujours être attentifs à ceux qui n'ont pas autant de chance.

Complètement choquant

Vince Calderhead, un avocat de Halifax dont le travail se concentre sur le soutien du revenu, dit que bien des intervenants s'attendaient à une augmentation cette année.

L'avocat Vince Calderhead croit que de l'aide cibler va ajouter à la stigmatisation des gens qui vivent dans la pauvreté. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

C'est complètement choquant , dit celui qui a passé 30 ans avec l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse et qui travaille maintenant pour le cabinet d'avocats Pink Larkin.

Tous ceux qui travaillent dans ce domaine pensaient que le premier ministre ferait ce qu'il fallait et permettrait aux plus pauvres d'entre les pauvres de suivre l'inflation, de maintenir en quelque sorte leur niveau de vie.

Vince Calderhead affirme que le soutien ciblé, plutôt qu’une hausse des prestations peut manquer la cible et entraîner d'autres problèmes

Ce dont nous avons besoin dans la prestation des services sociaux et des soins de santé, ce sont des services universels , dit-il. L'approche ciblée a tendance à entraîner une plus grande stigmatisation.