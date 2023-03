Visite de Joe Biden : vers un corridor Albanie — Bromont?

La visite du président américain Joe Biden pourrait bien être l'occasion de faire avancer un partenariat stratégique dans le domaine de la technologie entre le Canada et les États-Unis. Bromont pourrait enfin voir sa zone innovation prendre de l'expansion et devenir un leader en approvisionnement de semi-conducteurs.

L’entreprise de semi-conducteurs IBM, à Bromont, pourrait bénéficier d'une entente imminente à cet effet. Québec et Ottawa parlent avec les Américains depuis un moment pour établir une telle entente.

Ce partenariat, un corridor entre l’Albanie aux États-Unis et Bromont, s’apparentent à celui entre Windsor et Détroit dans le secteur de l’automobile. Ce dernier a un approvisionnement fiable et constant dans ce secteur.

Les semi-conducteurs sont des composantes qu'on retrouve dans pratiquement tous les équipements électroniques modernes, dont les cellulaires, les ordinateurs ainsi que les équipements médicaux. L’Albanie et Bromont comprennent de grandes usines et centres de recherche d’IBM, le joueur clé dans ce secteur en Amérique du Nord.

Le PDG de Technum Québec, Normand Bourbonnais, est à la tête de la Zone innovation à Bromont octroyé par Québec en février 2022.

Il y a une opportunité monstre en ce moment de s'installer là-dedans et de faire croître notre industrie , indique-t-il.

On s'est rendu compte pendant la COVID-19 qu'on a fait beaucoup de télétravail, donc la demande pour les semi-conducteurs a augmenté de 27 % l’année dernière et on n'a pas réussi à suffire à cette demande-là , explique le PDG . Alors le fait de pouvoir rapatrier ça et de pouvoir contrôler son futur, ça devenait critique dans tout le monde occidental. On était trop liés à l'Asie, ajoute-t-il.

Les rumeurs d’une entente en ce sens sont de plus en plus persistantes et ont de quoi réjouir la région.

« Bromont est prête, Bromont a investi 4, 5 millions $ dans les infrastructures. Ici, il y a 12 millions de pieds carrés prêts à construire. » — Une citation de Normand Bourbonnais, PDG de Technum Québec

L'eau, l'électricité et la fibre noire sont déjà-là. Monsieur Trudeau a parlé de Bromont, Monsieur Champagne parle régulièrement de ce corridor-là, c’est au cœur des discussions, alors on espère qu'il va y avoir de quoi, souhaite Normand Bourbonnais.

« Alors mon cri du cœur c’est : j’espère qu’il va y avoir de quoi. » — Une citation de Normand Bourbonnais, PDG de Technum Québec

Contactée par Radio-Canada, la porte-parole d'IBM à Bromont a promis de réagir dès que l'entente sera conclue.

