Des membres du jury satisfaits des films présentés au festival REGARD

Charles Tesson, critique et historien du cinéma, fait partie des membres du jury de la compétition officielle qui analysera les productions en lice cette année. Pour l’homme de cinéma, la qualité des œuvres présentées est bonne.

J'espère qu’on va surtout discuter dans un bon esprit. Je suis très curieux et impatient de savoir ce que mes collègues du jury vont penser. Mais après, je suis plutôt optimiste. J'ai vu les films, il y a une bonne qualité dans chaque section, cela permettra de récompenser de très beaux films , souligne-t-il en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, en ajoutant qu’il a déjà identifié quelques films coup de cœur .

Le critique et historien du cinéma Charles Tesson est membre du jury à la 27e édition de REGARD. Photo : Radio-Canada

Parmi les juges, il y a aussi l’actrice Sophie Desmarais, connue pour la série C’est comme ça que je t’aime diffusée sur Radio-Canada, qui explique qu’il s’agit d’un événement formateur pour elle.

Ce sont 56 films à regarder de 20 minutes et parfois de 30 minutes. C'est un engagement qui est quand même assez prenant, comme il y a tellement de films. On devait les regarder à l'avance, donc ça fait quelques semaines que je suis là-dedans. C'est vraiment enrichissant, en tout cas pour moi, comme interprète de pouvoir voir tout ce qui se fait. C'est une chance inouïe de pouvoir tout regarder et de prendre le temps, des choses que souvent on n'a pas le temps de faire , précise-t-elle.

L'actrice Sophie Desmarais est membre du jury pour la 27e édition de REGARD. Photo : Radio-Canada

Les trois autres membres du jury sont Mia Falstein, programmatrice au Melbourne International Film Festival, Maxime Giroux, cinéaste, et Samir Karahoda, cinéaste et programmateur.

Les cinq membres remettront le Grand Prix, le Grand Prix Canadien, le Prix du Jury, le Prix de la meilleure animation ainsi que le Prix du meilleur documentaire.

Un record

La programmation jeunesse a connu un succès inégalé cette année en recevant près de 17 000 élèves.

C'est notre première année après la pandémie, parce que l'année passée, je pense qu'on a su un mois avant le festival, qu'on avait le droit d'accueillir des écoles. Mais là, on travaille depuis l'automne , explique la directrice du volet Jeunesse du festival REGARD, Noémie Bouchard.

La programmation de l’événement se poursuit dans les prochains jours et se conclura le 26 mars.

Avec les informations de Julie Larouche et Simon Roy-Martel