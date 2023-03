Le NPD présente son plan pour protéger la pension des Albertains

Durant une conférence de presse jeudi à Calgary, le NPD a présenté son plan Your Pension is Yours (Votre pension vous appartient).

Rachel Notley, la cheffe du NPD , le parti d'opposition, a déclaré que les pensions des Albertains demeureront dans le Régime de pensions du Canada (RPC) si son parti est élu lors des élections du 29 mai prochain.

La proposition du NPD garantirait que les Albertains restent affiliés au Régime de pensions du Canada. Elle permettrait au secteur privé, dont les organisations à but lucratif et non lucratif, d'établir leurs propres régimes de retraite, ainsi que de réviser la gouvernance des régimes de retraite du secteur public.

« Notre objectif est de protéger la sécurité de la retraite des Albertains comme ceux qui sont réunis avec nous aujourd'hui. Nous pensons que cette protection est essentielle pour construire un meilleur avenir pour tous les Albertains. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta

Le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta a tenu une séance de consultation avec un groupe d'aînés de la communauté jeudi. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Suite à l'annonce, une séance de consultation a eu lieu avec un groupe d'aînés de la communauté. Ceux-ci ont pu partager leurs points de vue avec Rachel Notley ainsi que la porte-parole en matière de finances, Shannon Phillips, et la porte-parole en matière d'emploi, Christina Gray.

Le potentiel retrait du RPC suscite des inquiétudes

Mel Blitzer a pris sa retraite en 2016 et reçoit depuis des cotisations au RPC .

Mel Blitzer (milieu) dit que de nombreux Albertains âgés, lui compris, songeraient à quitter la province si le plan du PCU était mis en œuvre. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le Calgarien considère que le Parti conservateur uni de l'Alberta (PCU) répand de la désinformation sur ce qu'un régime de retraite albertain signifierait pour les retraités.

Le premier sentiment ressenti par la plupart des personnes âgées est la colère , dit-il. C’est une colère extrême face à l'arrogance et à l'ignorance qui sous-tend cette idée de transférer le régime du RPC hors de l'Alberta.

« C'est vraiment scandaleux [et] c'est presque inimaginable de penser que cela pourrait se produire. » — Une citation de Mel Blitzer, Calgarien à la retraite

Jean Stewart affirme qu'en tant qu'ancienne enseignante, le PCU l'a déjà privé du contrôle qu'elle exerçait sur ses fonds de retraite comme enseignante de la province.

La famille de Jean Stewart (gauche) est installée en Alberta depuis 1860. Elle dit qu'elle serait attristée de voir sa province négliger les personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

À la suite de l'adoption du projet de loi 22 des conservateurs en 2019, les investissements de fonds de pension des enseignants ont été transférés à la société de gestion des investissements de l'Alberta, détenue par le gouvernement. Ils étaient auparavant gérés par l'Alberta Teachers Retirement Fund (ATRF).

La peur de ne pas pouvoir payer nos factures, de ne pas pouvoir maintenir un style de vie qui nous permet de nous nourrir est une situation effrayante , a-t-elle déclaré. Nous avons cotisé au RPC et j'ai cotisé au régime de retraite des enseignants. Il ne s'agit pas là des fonds personnels de Danielle Smith.

Allan Pugh a travaillé comme enseignant jusqu'à l'âge de 70 ans.

Mel Blitzer (gauche) et Allan Pugh (droite) étaient au centre communautaire de Triwood à Calgary jeudi pour rencontrer le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Ils ont placé [ma pension] dans un fonds plus petit et plus risqué qui a un rendement inférieur à celui du fonds que nous gérions nous-mêmes , lance-t-il. Maintenant, ils veulent s'emparer du RPC et le placer dans le même petit fonds risqué.

Jean Stewart et Allan Pugh font tous les deux partie des 84 000 enseignants en poste et enseignants retraités qui ont été forcés de transférer leurs investissements.

Un plan complexe et risqué, selon Notley

Pour modifier le RPC , l'Alberta doit obtenir le soutien de sept autres provinces, ce qui représente deux tiers de la population.

Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta, dit qu'il est inacceptable de risquer la sécurité de la retraite des Albertains. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Selon Rachel Notley, cela rend sa modification encore plus difficile que celle de la Constitution canadienne.

Mais si Danielle Smith parvient à ses fins, le risque politique monte en flèche , lance-t-elle. Mme Smith et son cabinet [ PCU ] pourraient modifier les niveaux de prestations ou l'âge de la retraite au cours d'une seule réunion du cabinet à huis clos.

La cheffe de l’opposition soutient que, contrairement au plan proposé par le PCU , le RPC est un régime de retraite à l'abri des risques politiques.