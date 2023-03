Le plan de logement de la province est en difficulté selon les chiffres du budget

Le budget prévoit qu'il y aura quelque 80 000 nouvelles mises en chantier par an au cours des trois prochaines années, mais ce chiffre devrait presque doubler pour que le gouvernement atteigne son objectif.

Les projections marquent également un recul par rapport à 2022, lorsque 96 000 nouvelles maisons ont été construites, mais le gouvernement a souligné que les projections du budget sont basées uniquement sur des chiffres provenant du secteur privé et qu’elles n'incluent pas les politiques futures qui pourraient être mises en œuvre pour aider la province à atteindre son objectif.

Nous n'allons pas relâcher notre ambition de construire des logements dans toute la province , a déclaré aux journalistes le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, avant la publication officielle du budget.

« Je suis optimiste et c'est un objectif à long terme. » — Une citation de Peter Bethlenfalvy, ministre provincial des Finances

De son côté, la chef du NPD de l'Ontario, Marit Stiles, ne partage pas cette confiance. Ce gouvernement n'a pas de plan de logement , a-t-elle déclaré jeudi après le dépôt du budget.

Il est profondément préoccupant que ces mises en chantier soient si loin, que nous sommes loin d'atteindre l'objectif dont nous avons besoin et que le gouvernement s’est lui-même fixé , a-t-elle poursuivi.

L'Ontario continue d'avoir des prix des logements parmi les plus élevés au Canada, et le coût de la propriété demeure hors de portée pour des millions de personnes, si bien que de nombreux résidents décident de quitter la province.

Dans le même temps, la hausse des taux d'intérêt a ralenti le marché immobilier alors que le plan provincial visant à offrir à plus de personnes une chance d'accéder à la propriété repose en grande partie sur le travail de constitution de l'offre.

L'une des politiques clés du gouvernement pour aider à stimuler cette offre est le projet de loi 23, qui prévoit le gel, la réduction et l'exonération des frais que les promoteurs paient pour construire des logements abordables et des logements à but non lucratif notamment.

Mais le budget de 2023 manque de financement pour les municipalités qui risquent de perdre des millions de dollars à cause de ces frais supprimés, qui ont historiquement été utilisés pour payer les services de soutien aux nouveaux logements, tels que les infrastructures routières et d'égouts.

Le gouvernement Ford veut accélérer la construction domiciliaire pour apaiser le marché immobilier en Ontario. Photo : (Patrick Swadden/CBC)

Dans un rapport publié plus tôt cette semaine, la Ville de Toronto a déclaré que son propre plan de logement serait en danger s'il était obligé de payer la facture des objectifs ambitieux de la province.

De son côté, le ministre du Logement, Steve Clark, assurait dans une lettre à l'Association des municipalités de l'Ontario en novembre dernier qu’ il ne devrait pas y avoir de déficit de financement pour les infrastructures de logement à la suite du projet de loi 23, à condition que les municipalités atteignent et dépassent leurs niveaux de promesses de logement et leurs objectifs de croissance.

Pour sa part, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a déclaré qu'elle tiendrait la province responsable de cette promesse. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux afin que les municipalités puissent être réunies et ne subissent aucune perte de revenus , a-t-elle déclaré jeudi dans une entrevue à CBC.

La province dit qu'elle aura besoin de 72 000 travailleurs de la construction supplémentaires d'ici 2027. Photo : La Presse canadienne / Richard Buchan

Les pénuries de main-d'œuvre historiques ajoutent à la complexité de la construction de 1,5 million de maisons supplémentaires en l'espace de 10 ans.

La province dit qu'elle aura besoin de 72 000 travailleurs de la construction supplémentaires d'ici 2027 pour aider à atteindre son objectif. Le budget prévoyait 3,5 millions de dollars pour y parvenir, mais ce chiffre équivaudrait - à peu près - à seulement 2000 travailleurs de plus dans le secteur.

L'Association des constructeurs d'habitations de l'Ontario affirme pourtant avoir vu des mesures considérables de la part de tous les paliers de gouvernement pour faciliter l'accès des travailleurs aux métiers spécialisés.

Le président-directeur général de l'organisme, Luca Bucci, ajoute qu'il sera essentiel que la province travaille avec les municipalités et le gouvernement fédéral pour trouver des occasions de faciliter la construction de maisons plus rapidement et d'attirer plus de main-d'œuvre qualifiée dans ce pays grâce à des politiques d'immigration proactives.

