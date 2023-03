Budget de T.-N.-L. : « une course contre la montre pour assainir les finances publiques »

Le plan de la ministre Siobhan Coady dépend grandement des revenus pétroliers à venir, alors que le secteur des hydrocarbures s’est montré volatil ses dernières années.

C'est très risqué, mais d'un autre côté, on a peu d'alternatives , a analysé l’économiste Pierre-Marcel Desjardins lors d’une entrevue jeudi soir au Téléjournal Acadie.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, dit M. Desjardins, est de tirer le plus de revenus possibles des hydrocarbures pendant que c’est possible de le faire.

Lorsque la pandémie a frappé, la province a fait face à une situation financière extrêmement difficile parce que le prix du baril de pétrole était très faible , a-t-il rappelé.

Là, maintenant, on surfe sur la vague qui amène les prix à la hausse, donc on tire profit de la situation pour l'instant , résume-t-il. C'est probablement très sage d'avoir un surplus, parce qu'on sait qu'éventuellement le prix du baril va probablement redescendre et on se sera fait un petit coussin, on aura assaini les finances publiques .

Pierre-Marcel Desjardins prévient cependant que la fragilité reste , à cause de la dépendance que l'économie de la province a envers son secteur énergétique.

« On est tout simplement à une chute du prix du baril de pétrole du précipice. » — Une citation de Pierre-Marcel Desjardins, économiste.

C'est une course contre la montre pour assainir les finances publiques, tout en atteignant certains objectifs au niveau social et économique , a-t-il dit.

L'économiste Pierre-Marcel Desjardins en entrevue jeudi au Téléjournal Acadie. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement libéral d’Andrew Furey consacre 40 % son budget 2023-2024 au système de santé. Il y investit 3,9 milliards de dollars, une hausse de 300 millions comparativement à l’exercice financier précédent.

Les quatre champs pétrolifères au large de Saint-Jean doivent être exploités au cours de l'exercice 2023-2024. Le champ pétrolifère Terra Nova, de Suncor, doit reprendre le forage d’ici le milieu de l’été, après des années de retard.

Le premier ministre Andrew Furey congratule Siobhan Coady, la ministre des Finances et la vice-première ministre, après la présentation du budget, jeudi. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Le gouvernement Furey prévoit des recettes de 1,1 milliard de dollars provenant de ces gisements, en misant sur un prix du pétrole à 86 $ US le baril.

Ottawa a par ailleurs accordé l’an dernier son feu vert environnemental à une cinquième installation extracôtière, Bay du Nord. Le géant norvégien Equinor, l'actionnaire majoritaire, n'a pas encore annoncé s'il ira de l'avant.

Avec des renseignements de Karine Godin, de Patrick Butler et de La Presse canadienne