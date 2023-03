Quatre artistes du spectacle Chant’Ouest en spectacle à Regina

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 25e édition des Rendez-vous de la francophonie. La soirée a commencé avec un spectacle de l’auteur-compositeur-interprète Thomas Chevalier.

Le chanteur franco-manitobain Tresor Namwira Chimusa alias Ezoman, la fransaskoise Paulina Salisbury, la franco-albertaine Isabelle Nayet et le franco-colombien Matt Stern.Ensuite sont ensuite montés tout à tour sur scène.

La Fransaskoise Paulina Salisbury qui a débuté avec une version rythmée de sa chanson d’amour chevaleresque a donné la chance au public de voir une différente facette d’elle.

Ce fait d'aller dans le bus ensemble, dans le van, et de partager des chambres et la cabane ça crée, comme, presque une communauté ou une famille et maintenant ça semble comme on est une famille , a-t-elle déclaré.

La mère de Paulina Salisbury, Elisabeth Foucault , se dit fière de voir sa fille sur scène.

Je suis une fan, groupie numéro un de ma fille Paulina. Je deviens un peu comme une mère poule pour tout le monde aussi (...) déjà je commence à fredonner leurs chansons, ça fait que c’est le fun de voir la camaraderie qui se forme entre eux aussi , s'est exclamée.

Selon le coordonnateur du Chant’Ouest, Joël Couture, cet événement est un tremplin pour les artistes émergents de la musique dans l’Ouest et le Grand Nord.

On veut outiller les artistes de la relève pour œuvrer dans ce métier en français dans l’Ouest canadien. Donc je pense qu’on tente de leur offrir tous les outils pour encourager ces jeunes artistes, a déclaré Joël Couture.

À noter que l'artiste Thomas Chevalier a annoncé qu’il sortirait un nouveau minialbum le mois prochain. La soirée a réuni environ une trentaine de personnes.

Avec les informations de Frédérique Cyr Michaud