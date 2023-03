Un accident de la route impliquant un poteau fait perdre le courant à près de 1700 clients

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) indique qu'un accident de la route impliquant une voiture qui a percuté un poteau électrique est la cause d'une panne de courant au Centre-ville de Sherbrooke. L'accident a eu lieu près du restaurant OMG, ajoute le SPS.

Au plus fort de la panne, environ 1700 clients d'Hydro-Sherbrooke ont perdu le courant, soutient Olivia Letendre des communications de la Ville de Sherbrooke.

Elle assure que la plupart d'entre elles sont maintenant rétablies, mais que cela prendra quelques heures pour les quelques centaines restantes.

Olivia Letendre explique qu'il faudra attendre que le poteau électrique soit remis sur pied.

Les clients touchés par la panne se trouvent entre les rues King et Portland, et les rues Jacques-Cartier et Québec.