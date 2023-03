Budget ontarien 2023 : les petites entreprises se réjouissent

Dans un budget qui met l'accent sur la réduction du déficit, l’Ontario annonce peu de mesures pour les résidents d’Ottawa et de l’est ontarien. Les petites entreprises devraient toutefois y trouver leur compte après une période difficile en raison de la pandémie et du convoi des camionneurs.

Les petites entreprises bénéficieront de quelques mesures fiscales comme l’élargissement de l’accès aux taux préférentiel de 3.2 %. Environ 5500 entreprises supplémentaires pourront maintenant se qualifier pour ce taux grâce aux 3,6 milliards pour les petites entreprises.

Selon le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA), le gouvernement fait un bon coup en visant à réduire son déficit. Son directeur général, Marc Chénier, se dit très satisfait.

On est satisfait, évidemment, on veut toujours plus. Mais un crédit pour les petites entreprises et augmenter le plafond pour inclure plus d’entreprises, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là.

On est satisfait également qu’au niveau du secteur manufacturier, de la fabrication et de la transformation, il y a une intention ferme de la part du gouvernement de pouvoir investir davantage et d’aider les entreprises manufacturières, c’est un cœur économique extrêmement important surtout pour les petites entreprises qui gravitent autour de celles-ci.

M. Chénier est le directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale. (Photo d'archives) Photo : Marc Chénier, AFMO

L’organisme Investir Ottawa recevra 1 million de dollars supplémentaires par année pendant trois ans à compter de la prochaine année fiscale pour étendre ses activités et faire d’Ottawa un centre régional d’innovation pour l’Est de l’Ontario.

Selon la professeure à l’Université d’Ottawa Geneviève Tellier, ces mesures sont la preuve que ce budget est fortement axé sur l’économie. « On veut promouvoir l'entrepreneurship », explique-t-elle.

Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

C'est peut-être une bonne nouvelle, considérant qu'il y a très peu d'annonces de ce type-là dans le budget et on cible très peu des endroits à travers la province.

Si le secteur entrepreneurial est bien servi, c’est le contraire pour la plupart des autres secteurs qui espéraient plus dans la région, souligne Mme Tellier.

« Pensez au secteur de la santé, de l’éducation, aux personnes plus âgées, aux jeunes, aux familles, aux gens qui sont moins nantis… à peu près personne ne va y trouver son compte parce qu’il y a à peu près aucune mesure qui est destinée à ces groupes-là. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’ Université d’Ottawa

Déception en matière de logement

Alors que les Ottaviens espéraient plus d’investissements pour le logement, notamment celui abordable, le gouvernement Ford n’y prévoit pas d’investissement majeur.

Le budget 2023 prévoit que la province n'atteindra pas son objectif en matière de logement pour les 10 prochaines années. Le document n'offre aucun nouveau financement pour compenser la perte de financement pour les municipalités subie par la législation récemment adoptée.

Un chantier de construction d'immeuble à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La province prévoit environ 80 000 nouvelles mises en chantier annuellement au cours des trois prochaines années. Ce chiffre devrait presque doubler – 150 000 par an – pour que le gouvernement atteigne son objectif.

La conseillère du quartier Alta Vista, Marty Carr, se dit déçue par le budget de la province.

Il n’y a absolument rien pour Ottawa. Il n'y a rien pour nous aider avec nos transports en commun ou pour absorber les frais de développement. C’est bizarre de voir un budget qui parle de bâtir un meilleur Ontario, mais on ne parle pas de la ville d'Ottawa.

Marty Carr a été élue comme conseillère municipale à l'automne 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

Elle trouve bizarre que la province ait exigé aux municipalités de prendre des engagements en construction de logements, qu’elle-même ne va pas respecter.

Le bureau du maire a passé beaucoup de temps à préparer notre engagement en construction de logements et maintenant la province dit : on ne sera pas capable de bâtir des millions de logements pour les 10 prochaines années.

Aucune somme pour le transport

Aucune somme n’est accordée spécifiquement aux projets de transports en commun dans la région, comme le train léger d’Ottawa, malgré l’intention du gouvernement de faire progresser les projets de train léger sur rail comme indiqué dans le document budgétaire.

Une période d’essai plus longue des wagons du train léger d'Ottawa aurait permis d'identifier des problèmes, selon un certificateur de sécurité (Photo archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Santé

Comme prévu, plusieurs millions seront investis en santé pour le réaménagement de l’Hôpital d’Ottawa et du centre régional de traumatologie sur un nouveau site du Campus Civic.

L’Ontario investit aussi pour doubler la capacité d’accueil du Manoir Ronald McDonald à Ottawa qui dessert les enfants recevant des traitements au CHEO et leurs familles.

Autres réactions

Par l’entremise de son compte Twitter, le Service de police d’Ottawa s’est réjoui d’avoir obtenu 2 millions de dollars dans sa Stratégie de lutte contre la violence armée. Le crime armé est en hausse, et souvent lié aux gangs de rue. Il faut y mettre un frein.

La présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Anne Vinet-Roy, a pris d’assaut le même réseau social. Elle a exprimé, à plusieurs égards, son désaccord à l’égard du budget de l’Ontario.

Selon elle, le gouvernement met en péril la réussite des élèves avec un financement inadéquat en éducation qui continue d’avoir des répercussions dévastatrices sur notre système d’éducation .

Anne Vinet-Roy est la présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation d'Anne Vinet-Roy

Anne Vinet-Roy a même ajouté que le gouvernement a oublié qu’une économie ontarienne solide passe par une éducation de qualité .

Avec les informations de Frédéric Pepin