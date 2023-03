L’entreprise saguenéenne Widescape livre ses premières motoneiges à conduite debout

L'entreprise saguenéenne Widescape, qui commercialise la première motoneige à conduite en position debout, débute officiellement la livraison de ses premières unités. Il aura fallu un an à l'entreprise entre le dévoilement de son produit et la livraison de celui-ci.

D’ici deux semaines, ce sont 60 concessionnaires partout au Canada qui recevront le modèle WS250. Les retards dans la livraison ont été causés par un désaccord avec Transports Canada. En effet, l’engin devait théoriquement être prêt pour sa mise en marché au mois de janvier.

Le WS250 est la première motoneige à conduite en position debout à être commercialisée. Photo : Radio-Canada

Le ministère des Transports du Canada s'est interposé. Il a exigé que la motoneige soit équipée d'un siège et non pas seulement d'un tapis antidérapant.

On a dû retravailler et trouver une façon innovante d'installer un siège quand on s'est rendu compte que le ministère des Transports voulait absolument avoir un siège sur le véhicule. On s'est mis à travailler et à trouver une solution rapide pour l'intégration sans nuire à la maniabilité et au plaisir de conduire , explique le directeur général de Widescape, Christian Chantal.

La motoneige développée au Saguenay avait été présentée à la presse en grande pompe en février 2022. Au Québec, il faudra être âgée de 16 ans et plus pour l’utiliser et il sera interdit de circuler avec ce type de véhicule dans les sentiers fédérés de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Le Widescape WS250 sera distribué à 60 concessionnaires au Canada. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

On a commencé dans l'est du pays. On s'est étendu tranquillement vers l'ouest. Puis, prochainement, on va aller chercher les États-Unis. On voit clairement de l'intérêt au sud de la frontière. Ce sera le prochain marché à ouvrir pour l'automne prochain , raconte-t-il.

Il faut débourser un peu plus de 8000 $ pour l’acquisition d’un WS250. La machine peut atteindre une vitesse maximale de 60 km/h. Les responsables de l’entreprise soulignent que près de 800 clients ont effectué des commandes en ligne ou des réservations directement chez les détaillants.

Avec les informations de Catherine Gignac