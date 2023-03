D’autres glissements de terrain pourraient survenir à Whitehorse, prévient un géologue

Avec la fonte du couvert neigeux, qui se poursuit depuis une semaine à Whitehorse, il faudra porter une attention particulière aux falaises qui entourent la ville et se préparer pour d’éventuel glissement de terrain, prévient un géologiste.

C’est définitivement le temps d’être attentif et de planifier pour le printemps , indique le chef du département de géologie de surface de la Commission géologique du Yukon, Jeff Bond, qui souligne en outre que la neige s’infiltrera dans le sol pour faire partie de la nappe phréatique.

L’année dernière, plusieurs glissements de terrain sont survenus le long des falaises près du centre-ville de la capitale. Le plus important s’est produit en à la fin du mois d’avril où une portion de la route Robert Service a dû être fermée à la circulation pendant plusieurs semaines.

Le glissement de terrain survenu le 30 avril 2022 a coupé la route Robert Service, l'accès sud à la ville de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

D’autres glissements de terrain ont forcé également la fermeture de sentiers pédestres et de terrains de jeux tout l’été en raison des risques. Avec la fonte de la neige, ces risques sont de retour, prévient Jeff Bond.

Nous encourageons les gens à être très prudents dans leurs activités autour des falaises et peut-être même d’en rester loin alors que nous nous dirigeons vers les dernières semaines d’avril et mai , explique le géologue.

Encourager les enfants à ne pas jouer à la base des falaises ce printemps serait, je crois, une bonne idée aussi , dit-il.

Des fissures qui ont débuté en 2022

Les ingénieurs ont lié les éboulements de l’année dernière à l’importante quantité de neige qui était tombée alors. Le couvert neigeux anormalement élevé avait saturé le sol au-dessus des falaises sablonneuses et limoneuses, les rendant instables et promptes aux glissements de terrain.

Le niveau de la nappe phréatique semble être plus élevé que la normale encore cette année, ce qui, selon Jeff Bond, engendre des risques similaires. Il faut, dit-il, surveiller de près le secteur entourant l’emplacement de l’éboulement de 2022 sur la route Robert Service.

Il y a des portions de cet escarpement qui ont commencé à glisser l’année dernière ou qui se sont détachées. Il y a des fissures qui se sont formées sans toutefois se rompre , explique-t-il en ajoutant qu’il y a de fortes chances qu’un éboulement y survienne ce printemps.

Le mois dernier, des ingénieurs de la Ville de Whitehorse ont averti la Ville de la présence d’une large fissure sur la falaise au-dessus du secteur industriel Marwell et qui menace le principal égout de la municipalité. Le rapport indique d’ailleurs une grande probabilité d’un glissement imminent . Le coût de protection de l’égout s’élève à 10 millions de dollars.

Des signes avant-coureurs à observer

Il y a souvent des signes qu’un glissement de terrain va survenir, explique le géologue Jeff Bond, qui ajoute que la surveillance est d’autant plus importante.

Si vous êtes dehors à observer, vous pouvez définitivement voir des signes avant-coureurs, donc qui apparaîtront quelques jours avant l’éboulement , assure-t-il en invitant la population a rapporter toutes anomalies observées à la Ville ou à la Commission géologique du Yukon.

Personne à la Ville de Whitehorse n’était disponible pour discuter du plan d’action de la municipalité, mais un porte-parole a indiqué qu’une rencontre publique à ce sujet aura lieu la semaine prochaine.

La direction des ressources en eaux du gouvernement du Yukon, qui est responsable de la surveillance du couvert neigeux et des niveaux de la nappe phréatique, n’avait pas non plus donné suite aux demandes d’entrevues au moment de la rédaction.

Avec les informations de Robyn Burns