Le co-porte-parole de la formation politique Gabriel Nadeau-Dubois a exigé jeudi des excuses publiques et une rétractation complète de MM. Proulx et Martineau, ainsi que de Qub Radio.

Il a aussi annoncé qu'aucun député de QS ne participera aux émissions de la station de radio tant que des excuses n'auront pas été entendues. Il a mentionné par ailleurs que le parti évalue ses options juridiques pour un éventuel recours.

Dans une déclaration écrite envoyée par QS , M. Nadeau-Dubois mentionne avoir pris connaissance de commentaires prononcés par M. Proulx le 10 mars dernier sur les ondes de la webradio de Québecor.

Les députés de Québec solidaire y sont qualifiés de "bâtards" et de "cochonneries" par le chroniqueur, en plus d'être traités de "gangrène", de "menteurs" et d'être accusés de se livrer à de la "putasserie" , a rapporté M. Nadeau-Dubois.

Dans une autre chronique au micro de Richard Martineau, le 21 mars, poursuit le leader solidaire, M. Proulx va plus encore plus loin. Après avoir longuement parlé de moi, il s'exclame : "On devrait les achever une fois pour toutes, ces épais" .

Gilles Proulx (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

S'il est sain et normal dans une démocratie de critiquer les élus, les propos de M. Proulx vont trop loin, a dénoncé M. Nadeau-Dubois.

On a affaire à des propos violents, haineux et dégradants envers des élus de l'Assemblée nationale du Québec, sur les ondes d'un média important. Jamais l'animateur n'est intervenu pour les rectifier. On ne peut pas tolérer ça et Qub radio n'aurait pas dû tolérer ça , a-t-il déclaré.

Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles. Il y a des limites , conclut-il, évoquant aussi que les propos du chroniqueur sont non seulement dangereux pour le climat social, ils mettent également en danger la sécurité des élus de son parti.

Le premier ministre François Legault a appuyé la sortie publique du chef parlementaire de QS .

Je condamne vivement les propos de Gilles Proulx sur les députés de Québec solidaire. Cette haine n'a pas sa place. Tout le monde mérite le respect , a-t-il réagi dans un gazouillis sur Twitter.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a lui aussi exprimé son soutien aux députés de QS .

Ces propos sont totalement condamnables et n'ont pas leur place au Québec , a-t-il indiqué sur Twitter.

D'autres élus ont aussi dénoncé sur le réseau social les propos, comme la députée libérale Marwah Rizqy qui dit avoir rarement vu aussi ébranlé le co-porte-parole solidaire, et pour cause! .

Cette incitation à la violence est totalement inacceptable , a-t-elle écrit.