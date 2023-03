Selon le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon, cet investissement est une victoire pour la Fransaskoisie. D'après lui, cela permettra de créer plus de places pour les élèves.

Il affirme qu' il y a des élèves qui ont dû attendre et qui continuent d’attendre parce que nos écoles sont surpeuplées .

« Chaque élève qui attend, c’est un tort irréparable, et nous devons tout faire pour nous assurer que ces élèves-là ont les services adéquats pour continuer à s'épanouir dans les communautés francophones. » — Une citation de Ronald Ajavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises

Le directeur général de l'Association des parents fransaskois, Appolinaire Fotso, affirme que cette annonce est une aubaine, car il est important d'avoir plus d'écoles francophones, pour permettre aux parents d'avoir le choix de scolariser leur enfant en français .

Peu de places offertes à Saskatoon, ce qui limitait les chances pour beaucoup de parents d'inscrire leurs enfants dans des écoles francophones , a-t-il affirmé.

L'annonce de la nouvelle école à Prince Albert était aussi très attendue par le président du Conseil d'école de Prince Albert, Roger Boucher.

On travaille avec le gouvernement depuis trois ans pour commencer ce projet, et finalement, ça commence à aller, donc on est vraiment excités , a-t-il déclaré.

De son côté, la présidente intérimaire de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), Josée Bourgoin, affirme que depuis 2008, on a libéré des espaces communautaires de l’école pour accueillir plus d'étudiants à l’école Valois.

Juste au niveau éducatif, on n'a pas de laboratoire pour les cours de science; les cours de menuiserie sont dans le corridor; pour faire les activités de sport, toute la course et ces choses-là, ça doit être fait sur le trottoir, ajoute-t-elle.

« L’infrastructure n’est pas adéquate pour accueillir des étudiants, et on n'est pas capables d'offrir des services équitables, donc nous, on veut revendiquer nos droits d’avoir des services équitables en français. » — Une citation de Josée Bourgoin, présidente intérimaire de la SCFPA

Le gouvernement provincial accordera 4,4 millions de dollars pour la planification de cinq nouvelles écoles, dont deux écoles francophones.

Même si la première pelletée de terre n’est pas pour demain, le CEF affirme qu'il a déjà quelques emplacements potentiels à Saskatoon et Prince Albert.

Le conseil scolaire espère accueillir les premiers élèves sur les nouveaux bancs d’école d'ici août 2025.

Avec les informations de Laurence Taschereau et Bryanna Frankel