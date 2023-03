Des joueurs de baseball du Nord visent l’équipe junior provinciale

Quelques-uns d’entre eux réunis pour une séance d’entraînement mercredi à la Baseball Academy du Grand Sudbury ont l’intention de participer aux camps de sélection de l’équipe junior ontarienne.

C’est un alignement qu’espère éventuellement percer l’adolescent de 14 ans Gabriel Larocque, fils de Jean-Gilles Larocque, entraîneur-chef de l’équipe provinciale.

En plus d'être receveur et joueur de champ, Gabriel Larocque évolue comme lanceur. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Même si ce sont surtout des joueurs de 17 ans qui forment le club final, il souhaite profiter au maximum de son expérience au camp de sélection.

« En ce moment, parce que je suis plus jeune que les autres, je veux juste vivre l’expérience. Je veux voir ce qu’il y a d’autre en Ontario. » — Une citation de Gabriel Larocque, lanceur

La formation de 20 joueurs, qui sera annoncée en juin, défendra son titre de champion national à la Coupe du Canada prévue du 9 au 13 août à Régina, en Saskatchewan.

Mentorat et préparation

Plusieurs entraîneurs du Nord se sont réunis à l’académie afin de préparer les jeunes athlètes pour la prochaine campagne.

Ensemble, avec l’appui d’un expert du Sud de la province, ils ont soigneusement développé des programmes de conditionnement physique sur mesure pour chaque joueur à partir de données récoltées il y a quelques semaines.

Nous nous présentons quatre jours par semaine afin de travailler. Les lanceurs suivent des programmes que nous avons préparés, tout le monde s’entraîne. L’important c’est de s’assurer qu’ils sont prêts et en forme , explique Max Rydholm, un ancien lanceur de l’Université de Winnipeg natif de Thunder Bay.

Max Rydholm a récemment rejoint la Baseball Academy. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Ce dernier assure le conditionnement physique des lanceurs. Selon lui, il est important d’apprendre les meilleures pratiques de soins à un jeune âge pour ne pas encourir des blessures plus tard.

Il sait ce qu’on doit faire : comment prendre soin de nos bras et pourquoi. Tu pourrais vraiment te faire mal et ta carrière est finie , remarque Gabriel.

Les conseils de son entraîneur ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd.

Gab est super , constate Max Rydholm.

Il a joué pour un club géré par le père de Gabriel dans sa jeunesse. À l’époque, le jeune sudburois n’avait que 4 ans.

C’est excellent de voir à quel point il a muri comme personne et comme joueur. Il est phénoménal. Il accepte d’être guidé et il cherche toujours à s’améliorer. Il pose beaucoup de questions.

Saison chargée

Une fois la saison débutée, les joueurs pratiqueront leur sport au rythme d’environ quatre parties par semaine, toujours en maintenant la forme.

La cadence augmente pour ceux qui participent à des tournois de plus d’une semaine l’été, comme la Coupe du Canada.

Chaque lanceur suit un programme fabriqué sur mesure pour regagner la forme avant le début de la saison. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Ils vont jouer entre six et sept parties cette semaine-là. Ce sera long! Il faut commencer à se préparer maintenant en lançant, en frappant et en s’entraînant , explique Max Rydholm.

« Je n’ai jamais bien pris soin de mon bras. Après ma première année, avec un horaire difficile de quatre matchs par semaine et des pratiques, je n’en pouvais plus. Cela a eu un impact et a mis fin à ma carrière de joueur. Je me suis dit en commençant ma carrière d’entraîneur que j’allais avoir pour philosophie d’assurer que les jeunes prennent mieux soin d’eux-mêmes. » — Une citation de Max Rydholm, entraîneur des lanceurs

Malgré son jeune âge, Gabriel Larocque est sans équivoque dans ses intentions. Après les rangs universitaires aux États-Unis, il souhaite atteindre les Ligues majeures de baseball.

Il adore particulièrement se mesurer à lui-même à l’entraînement et s’améliorer dans l’espoir d’atteindre ses objectifs.

Sa balle rapide atteint déjà les 130 km/h et il espère rivaliser un jour avec la vitesse d’Aroldis Chapman, le lanceur le plus puissant des rangs professionnels.